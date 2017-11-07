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8 листопада 2017, середа

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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Новий мобільний мінометний комплекс готують до прийому на озброєння

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Опубліковано - 7.11.2017 15:33 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Мобільний мінометний комплекс “Барс-8ММК”
Мобільний мінометний комплекс “Барс-8ММК”
Мобільний мінометний комплекс “Барс-8ММК”, який розроблений ДП “Укроборонсервіс”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, продемонстрував свої високі бойові можливості під час практичних занять артилерії на одному з військових полігонів Київської області.

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

За ходом занять спостерігали Президент України Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов, Начальник Генерального штабу Віктор Муженко та Гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

У відповідності до завдання, "Брас-8ММК", який оснащений 120-мм мінометом та інтегрований у цифрову систему обміну інформацією, висунувся на позицію разом із традиційними мінометами.

Враховуючи те, що час, який необхідний розрахунку нової машини для приведення її у бойовий стан, становить до 60 секунд, а координати цілі були моментально оброблені системою управління вогнем, "Барс-8ММК" першим відкрив вогонь та вразив всі цілі. Після чого першим покинув позицію, ще до того, як закінчили вести вогонь інші міномети.

"Барс-8ММК" інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою, коли розрахунок мобільного мінометного комплексу отримує точні координати ворога у режимі реального часу. Така інформація може одночасно поступати від дронів, контрбатарейної РЛС, а також інших систем спостереження. Ця система значно підвищує точність та ефективність вогню.

Загалом, мобільність та точність вогню "Барс-8ММК" дають рішучу перевагу над противником в умовах сучасної маневрової війни та ведення контрбатарейної боротьби. Фактично, "Барс-8ММК" дозволяє за мінімальний термін вийти на рубіж, відкрити точний вогонь та оперативно покинути позицію, уникнувши відповіді ворога.

Необхідно зазначити, що система "Барс-8ММК" може бути інтегрована з будь-якою інформаційно-управляючою системою вищого рівня управління військами, в тому числі С4, GIS, COM та інші. Саме ці системи використовуються у провідних арміях країн-членів НАТО і довели свою високу ефективність.


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