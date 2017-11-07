Новий мобільний мінометний комплекс готують до прийому на озброєння

Мобільний мінометний комплекс “Барс-8ММК”

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".За ходом занять спостерігали Президент України Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов, Начальник Генерального штабу Віктор Муженко та Гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.У відповідності до завдання, "Брас-8ММК", який оснащений 120-мм мінометом та інтегрований у цифрову систему обміну інформацією, висунувся на позицію разом із традиційними мінометами.Враховуючи те, що час, який необхідний розрахунку нової машини для приведення її у бойовий стан, становить до 60 секунд, а координати цілі були моментально оброблені системою управління вогнем, "Барс-8ММК" першим відкрив вогонь та вразив всі цілі. Після чого першим покинув позицію, ще до того, як закінчили вести вогонь інші міномети."Барс-8ММК" інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою, коли розрахунок мобільного мінометного комплексу отримує точні координати ворога у режимі реального часу. Така інформація може одночасно поступати від дронів, контрбатарейної РЛС, а також інших систем спостереження. Ця система значно підвищує точність та ефективність вогню.Загалом, мобільність та точність вогню "Барс-8ММК" дають рішучу перевагу над противником в умовах сучасної маневрової війни та ведення контрбатарейної боротьби. Фактично, "Барс-8ММК" дозволяє за мінімальний термін вийти на рубіж, відкрити точний вогонь та оперативно покинути позицію, уникнувши відповіді ворога.Необхідно зазначити, що система "Барс-8ММК" може бути інтегрована з будь-якою інформаційно-управляючою системою вищого рівня управління військами, в тому числі С4, GIS, COM та інші. Саме ці системи використовуються у провідних арміях країн-членів НАТО і довели свою високу ефективність.