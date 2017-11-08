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8 листопада 2017, середа

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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Ситуація на фронті: перестрілки з окупантами тривають по всій лінії зіткнення

Війна з Росією (АТО) 82 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.11.2017 11:21 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: перестрілки з окупантами тривають по всій лінії зіткнення
Ситуація на фронті: перестрілки з окупантами тривають по всій лінії зіткнення
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО вкотре загострилась. У другій половині дня російсько-окупаційні угруповання посилили вогневі провокації майже уздовж усієї лінії розмежування.

Про це поідомив прес-центр АТО.

Так, на Приморському напрямку бойовики били з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП по оборонцях Гнутового. Також озброєння БМП окупанти застосовували на підступах до Миколаївки, Водяного, Березового. А у результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту біля Новотроїцького один боєць АТО отримав бойову травму.

На Луганському напрямку під вогонь ворожих мінометів потрапили позиції української армії неподалік Новотошківського.

Після 18 години противник продовжив обстріли наших укріплень і у районі Кримського. Спочатку найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів та 82-міліметрових мінометів. А ближче до опівночі противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів. Унаслідок цього обстрілу 2 українських військових загинули, одного поранено, ще один отримав бойову травму.

Крім того, неподалік Донецька бойовики вели вогонь із протитанкового гранатомету по наших укріпленнях на шахті Бутівка.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я.

Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника.

Унаслідок бойових дій загинули двоє наших військових, ще двоє отримали бойові травми, один був поранений.




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