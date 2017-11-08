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На арсеналі окупантів біля Донецька сталася пожежа

Війна з Росією (АТО) 71 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.11.2017 13:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

На арсеналі окупантів біля Донецька сталася пожежа
На арсеналі окупантів біля Донецька сталася пожежа
В української сторони СЦКК викликає занепокоєння розміщення складів зброї та боєприпасів на неконтрольованих урядом України територія ОРДО і ОРЛО поблизу населених пунктів, що створює загрозу для цивільного населення.

Про це заявила українська сторона СЦКК.

Як приклад, внаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів НЗФ ОРДО в районі населеного пункту Опитне. Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів. Під цей «обстріл» потрапив Київський район та північна частина населеного пункту Донецьк. Відзначені багаточисельні пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста.

Українська сторона СЦКК попереджає, що НЗФ ОРДО можуть вдатися до провокацій в населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому Збройні Сили України, з тим щоб зірвати «шкільне» перемир’я.

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