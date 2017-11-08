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8 листопада 2017, середа

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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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У прифронтовій зоні СБУ знешкодила двох дивесантів

Війна з Росією (АТО) 17 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.11.2017 16:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У прифронтовій зоні СБУ знешкодила двох дивесантів
У прифронтовій зоні СБУ знешкодила двох дивесантів
Співробітники Служби безпеки України викрили у Сєверодонецьку двох диверсантів, які за вказівкою російських кураторів планували вчинити терористичні акти у місті.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці затримали мешканця Донецька біля адміністративної будівлі органу влади під час спостереження та проведення ним фотозйомки персоналу та охорони держустанови. При затриманні в його автомобілі було виявлено професійний фотоапарат, три мобільні телефони та документи. Також під час обшуку було вилучено пакунок із вибуховим пристроєм з трьома тротиловими шашками. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник після скоєння злочину планував виїхати до іншого регіону України для підготовки наступного теракту.

Співробітники СБ України встановили, що мешканець Сєверодонецька збирав інформацію про підрозділи сил АТО, режим охорони адмінбудівель та правоохоронних органів у місті. Після цього за вказівкою куратора він обрав об’єкт диверсії – територію біля місця дислокації підрозділу Збройних Сил України. Правоохоронці затримали терориста коли він прямував до місця скоєння злочину. Під час обшуку в нього було вилучено саморобний вибуховий пристрій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України. Наразі зловмисникам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення причетності затриманих осіб до терактів в інших регіонах України.


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