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- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Клітини мозку у втомленої людини “вимикаються”

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Опубліковано - 9.11.2017 03:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Як з’ясували фахівці, клітини мозку у втомленої людини “вимикаються”
Як з’ясували фахівці, клітини мозку у втомленої людини “вимикаються”
За словами експертів, що керувати автомобілем при недосипанні не менш небезпечно, ніж сідати за кермо в нетверезому стані.

Нове дослідження показало, що частини мозку через втому можуть "відключатися", навіть якщо людина ще не спить. Окрім того, страждає час реакції, розповідає The Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 12 чоловік з епілепсією, яким в мозок імплантували електроди, щоб локалізувати джерело нападів. Добровольці не спали всю ніч. Замість сну учасники повинні були якомога швидше класифікувати зображення. Електроди реєстрували активність майже 1500 нейронів. Дослідники виявили: коли учасники втомлювалися, їм ставало складніше виконувати завдання. Клітини мозку добровольців починали працювати повільніше.

Вчені в основному стежили за областю мозку, яка пов’язана з пам’яттю і зоровим сприйняттям. Фахівці встановили, що недосипання заважало нейронам кодувати інформацію і доводити до свідомості зорові сигнали. Активність мозку в областях з постраждалими нейронами сповільнювалася.

Дослідники прийшли до висновку: у втомленої людини тільки частина мозку працює нормально. Тому сонна людина, яка їде на роботу на автомобілі, запросто може не помітити пішохода, що переходить дорогу прямо перед ним.

Попередні дослідження пов’язують позбавлення сну з підвищеним ризиком розвитку депресії, ожиріння, цукрового діабету, серцевих нападів і інсультів. Тепер дослідники хочуть з’ясувати механізм виникання збоїв нейронних зв’язків мозку, які викликають провали у свідомості.

Дослідники зауважили також, що сьогодні не існує жодних юридичних або медичних стандартів для визначення перевтоми водіїв на дорозі так само, як встановлюється ступінь сп’яніння.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Medicine. book

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