Як з’ясували фахівці, клітини мозку у втомленої людини “вимикаються”

Нове дослідження показало, що частини мозку через втому можуть "відключатися", навіть якщо людина ще не спить. Окрім того, страждає час реакції, розповідаєУ дослідженні взяли участь 12 чоловік з епілепсією, яким в мозок імплантували електроди, щоб локалізувати джерело нападів. Добровольці не спали всю ніч. Замість сну учасники повинні були якомога швидше класифікувати зображення. Електроди реєстрували активність майже 1500 нейронів. Дослідники виявили: коли учасники втомлювалися, їм ставало складніше виконувати завдання. Клітини мозку добровольців починали працювати повільніше.Вчені в основному стежили за областю мозку, яка пов’язана з пам’яттю і зоровим сприйняттям. Фахівці встановили, що недосипання заважало нейронам кодувати інформацію і доводити до свідомості зорові сигнали. Активність мозку в областях з постраждалими нейронами сповільнювалася.Дослідники прийшли до висновку:. Тому сонна людина, яка їде на роботу на автомобілі, запросто може не помітити пішохода, що переходить дорогу прямо перед ним.Попередні дослідження пов’язують позбавлення сну з підвищеним ризиком розвитку депресії, ожиріння, цукрового діабету, серцевих нападів і інсультів. Тепер дослідники хочуть з’ясувати механізм виникання збоїв нейронних зв’язків мозку, які викликають провали у свідомості.Дослідники зауважили також, що сьогодні не існує жодних юридичних або медичних стандартів для визначення перевтоми водіїв на дорозі так само, як встановлюється ступінь сп’яніння.Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Medicine. book