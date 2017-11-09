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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Медики розповіли про простий і ефективний спосіб боротьби з ожирінням

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Опубліковано - 9.11.2017 03:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Медики розповіли про простий і ефективний спосіб боротьби з ожирінням
Медики розповіли про простий і ефективний спосіб боротьби з ожирінням
Дослідники з Медичного коледжу Бейлора (США) заявили про простий і ефективний, на їх погляд, спосіб боротьби з ожирінням - вони запропонували “вимкнути” гормон аспросін (asprosin), що відповідає за рівень глюкози в крові.

Стаття про це була опублікована в журналі Nature Medicine.

Фахівці з’ясували, що у людей з прогерією, які страждають синдромом передчасного старіння і дистрофією, а також люди зі слабким апетитом мають мутацію в гені FBN1. У білка фібриліна-1, кодованого дефектною ДНК, відсутній невеликий фрагмент. Ця частина, яка називається аспросін, у здорових людей відрізається від фібриліна і діє як окрема молекула.

Подальше вивчення дії гормону показало, що сполука взаємодіє з нейронами в гіпоталамусі. Як пояснили дослідники, гормон аспросін по-різному впливає на нейрони AgRP і POMC. Перші - стимулюють апетит, другі - пригнічують.

Для організму, в якому присутній аспросін, це може загрожувати частим і сильним почуттям голоду. Дослідники з’ясували, що у людей, які страждають від ожиріння, рівень аспросіну в крові особливо високий. В результаті гормон підсилює відчуття голоду, змушуючи організм вимагати більше їжі.

"Блокування" гормону допоможе зупинити набір зайвої ваги. Засіб, який дозволить нейтралізувати дію гормону, вже пройшов перші клінічні випробування.

Раніше вчені з Університету Кампінас (Бразилія) заявили, що головною причиною ожиріння є загибель особливої групи нейронів в мозку, що відповідають за відчуття насичення.

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