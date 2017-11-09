Медики розповіли про простий і ефективний спосіб боротьби з ожирінням

Стаття про це була опублікована в журналіФахівці з’ясували, що у людей з прогерією, які страждають синдромом передчасного старіння і дистрофією, а також люди зі слабким апетитом мають мутацію в гені FBN1. У білка фібриліна-1, кодованого дефектною ДНК, відсутній невеликий фрагмент. Ця частина, яка називається аспросін, у здорових людей відрізається від фібриліна і діє як окрема молекула.Подальше вивчення дії гормону показало, що сполука взаємодіє з нейронами в гіпоталамусі. Як пояснили дослідники, гормон аспросін по-різному впливає на нейрони AgRP і POMC. Перші - стимулюють апетит, другі - пригнічують.Для організму, в якому присутній аспросін, це може загрожувати частим і сильним почуттям голоду. Дослідники з’ясували, що у людей, які страждають від ожиріння, рівень аспросіну в крові особливо високий. В результаті гормон підсилює відчуття голоду, змушуючи організм вимагати більше їжі."Блокування" гормону допоможе зупинити набір зайвої ваги. Засіб, який дозволить нейтралізувати дію гормону, вже пройшов перші клінічні випробування.Раніше вчені з Університету Кампінас (Бразилія) заявили, що головною причиною ожиріння є загибель особливої групи нейронів в мозку, що відповідають за відчуття насичення.