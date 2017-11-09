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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Щасливішою та здоровішою роблять людину друзі, а не родичі

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Опубліковано - 9.11.2017 04:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Щасливішою та здоровішою роблять людину друзі, а не родичі
Щасливішою та здоровішою роблять людину друзі, а не родичі
Учені Мічиганського університету довели, що щасливішою та здоровішою роблять людину друзі, а не родичі.

Дослідження науковців базувалося на двох розробках – одна охопила майже 300 тисяч людей віком від 15 до 99 років із 90 країн світу, повідомляє The Guardian.

Воно показало, що люди, які більше цінували дружні стосунки, були щасливіші й здоровіші (згідно з їхньою ж оцінкою), особливо коли ставали старшими.

Друге дослідження використовувало дані опитувань у США, у яких взяла участь 7841 особа віком за 50 років. Учасників запитували про якість їхньої дружби – скільки людей по-справжньому розуміють респондентів та скільки засмучують їх. Добровольців також просили погодитися або заперечити твердження: "Моє життя – близьке до ідеалу".

Впродовж 6 років від початку дослідження його автори регулярно відстежували стан здоров’я учасників, появу у них важких хвороб, на зразок, діабету, раку чи серцево-судинних недугів.

Ті з учасників, для кого дружба не була суцільним взаємопорозумінням, а життя не наближалося до ідеального, частіше мали серйозні захворювання.

Родина, за результатами дослідження, мала непоказовий уплив на благополуччя й здоров’я тих, хто брав участь у розробці.

Автор проекту, професор психології Вільям Чопік наполягає, що друзі є свідомим вибором кожної людини, а родинні стосунки – ні. До того ж вони частіше можуть бути монотонними й негативними.

"Друзі стимулюють активну діяльність людини, вони рідше засуджують і не мають значного впливу й тиску на нас, як, наприклад, родичі. Ми самі визначаємо, на якій відстані перебуваємо із друзями та який зберігаємо рівень чесності й довіри з ними", – коментує Чопік.

Випадки, коли після одруження люди потроху втрачають друзів, дослідник називає звичними. За словами Чопіка, із 5-6 близьких друзів людина втрачає 3-4, але коли все-таки продовжує з ними спілкуватися, робить значний подарунок собі у подоланні стресу.

"Слухати й бути тим, хто заслуговує довіри – важливо не лише для якісної дружби, а й для родинних стосунків", – підсумовує дослідник.

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