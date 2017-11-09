Ситуація на фронті: активність окупаційних військ дещо знизилася

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, на Приморському напрямку у другій половині дня російсько-окупаційні угруповання упродовж 30 хвилин били з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри та озброєння БМП по оборонцях Павлополя.А на підступах до Донецька бойовики застосовували протитанкові гранатомети і кулемети неподалік Зайцевого.Проте найгарячіше увечері було на Луганському напрямку. Тут окупанти з піхотного озброєння обстрілювали наші опорні пункти біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. Унаслідок одного з цих обстрілів, близько 18 години був поранений військовослужбовець сил АТО, ще один отримав бойову травму.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.Вогнем у відповідь українські війська 13 разів жорстко придушували активність противника.У результаті бойових дій один наш захисник загинув, двох поранено, один отримав бойову травму.