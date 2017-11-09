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- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

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Експерти пропонують лідерам Заходу механізм протидії агресії Росії

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Опубліковано - 9.11.2017 16:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Експерти пропонують лідерам Заходу механізм протидії агресії Росії
Експерти пропонують лідерам Заходу механізм протидії агресії Росії
Базований у столиці Чехії аналітичний центр «Європейські цінності» оприлюднив «Празьку декларацію», в якій пропонує лідерам країн Заходу механізм протидії агресії Росії.

Декларацію підписали 70 експертів з питань безпеки з Європи та США, депутати з 21 країни.

Фахівці назвали «обмеженою та слабкою» нинішню відповідь західних лідерів на «ворожі дії Москви».

«Щоб виправдати замирення Москви, було представлено багато відмовок, як от нібито необхідність співпрацювати з Росією у протидії тероризму, попри всі докази, які суперечать самій ймовірності ефективної взаємодії з Москвою», – ідеться в декларації.

Експерти пропонують реалізувати сім кроків. Серед них – розслідування та викриття «ворожої діяльності в національному контексті», тобто створення в парламентах слідчих груп, щоб «зібрати та обговорити докази впливу Москви та її дезінформації». Також у європейських інституціях, на думку експертів, мають «вивчити, чого вдалося досягнути Росії», посиливши East STRATCOM Task Force, спеціальну групу в адміністрації ЄС, яка займається протидією дезінформації.

«Якщо Москва не зупиниться, додаткові санкції треба націлити проти членів родин та найближчого кола лідерів Росії, щоб примусити їх припинити їх дії», – йдеться в документі.

Серед тих, хто підписав Празьку декларацію – віце-президент Європарламенту, колишній президент Радіо Свобода, лідери провідних аналітичних центрів.

США, ЄС та інші західні країни з 2014 року в кілька етапів запровадили проти Москви санкції – спершу через анексію Криму, згодом – через російську роль у збройному конфлікті на Донбасі. Попри ці санкції, Росія далі контролює окупований півострів і підтримує сепаратистів на сході України. Частина західних політиків вважає за необхідне продовження співпраці з Москвою з питань, які прямо не стосуються України.

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