Миротворці в ОРДЛО. Канада активно працює над створенням місії

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Про це у четвер заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у заяві, яка торкається миротворчої місії до України,Голос Америки."Канада веде діалог із низкою країн щодо життєздатності та користі миротворчої та правоохоронної місії в Україні", - йдеться у заяві.Фріланд відзначає, що вона особисто порушувала дане питання на зустрічах із лідерами України, Державним секретарем США, генсеком ООН, а також з кількома європейськими урядами.Очолювана Канадою багатонаціональна бойова група у Латвії, яка є частиною посиленої присутності НАТО, є прикладом лідерства Канади та її рішучої позиції щодо підтримки безпеки в регіоні. Народ України може розраховувати на подальшу непохитну дружбу та підтримку з боку Канади", - відзначає заява.У четвер канадське видання Globe and Mail повідомило про тиск, який здійснюється на уряд Джастіна Трюдо з тим, щоб Канада взяла на себе роль лідера в організації миротворчої місії ООН на Схід України.Видання відзначає провідну роль, яку відіграють у тиску на уряд Канади організації української діаспори у Канаді."Насильство на Сході України триває з весни 2014-го року і зусилля організувати стабільне припинення вогню не дали результату. Канадським військовим може загрожувати колосальна небезпека, якщо у регіоні не буде скорочено кількість озброєнь. Обстріли з артилерії, легкої зброї, та міни вбили безліч людей протягом 3-х років", - відзначає видання.