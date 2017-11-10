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10 листопада 2017, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Миротворці в ОРДЛО. Канада активно працює над створенням місії

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Опубліковано - 10.11.2017 14:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
Народ України може розраховувати на подальшу непохитну дружбу та підтримку з боку Канади.

Про це у четвер заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у заяві, яка торкається миротворчої місії до України, передає Голос Америки.

"Канада веде діалог із низкою країн щодо життєздатності та користі миротворчої та правоохоронної місії в Україні", - йдеться у заяві.

Фріланд відзначає, що вона особисто порушувала дане питання на зустрічах із лідерами України, Державним секретарем США, генсеком ООН, а також з кількома європейськими урядами.

Очолювана Канадою багатонаціональна бойова група у Латвії, яка є частиною посиленої присутності НАТО, є прикладом лідерства Канади та її рішучої позиції щодо підтримки безпеки в регіоні. Народ України може розраховувати на подальшу непохитну дружбу та підтримку з боку Канади", - відзначає заява.

У четвер канадське видання Globe and Mail повідомило про тиск, який здійснюється на уряд Джастіна Трюдо з тим, щоб Канада взяла на себе роль лідера в організації миротворчої місії ООН на Схід України.

Видання відзначає провідну роль, яку відіграють у тиску на уряд Канади організації української діаспори у Канаді.

"Насильство на Сході України триває з весни 2014-го року і зусилля організувати стабільне припинення вогню не дали результату. Канадським військовим може загрожувати колосальна небезпека, якщо у регіоні не буде скорочено кількість озброєнь. Обстріли з артилерії, легкої зброї, та міни вбили безліч людей протягом 3-х років", - відзначає видання.

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