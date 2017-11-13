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Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють вогневу активність

Війна з Росією (АТО) 114 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.11.2017 10:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють вогневу активність
Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють вогневу активність
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні війська продовжують порушувати перемир’я на всій лінії зіткнення.

У порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33, повідомляє прес-центр АТО.

Понад десяток фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.

Так, із настанням сутінок, ворог активізувався на Світлодарській дузі. Зі 120-ти та 82мм мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП були обстріляні оборонці Луганського.

На підступах до Донецька факти застосування противником піхотного озброєння зафіксовані неподалік Авдіївки, Мар’їнки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Валуйська.

Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав.




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