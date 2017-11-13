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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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23 держави ЄС підписалися під наміром створити свій військовий пакт

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Опубліковано - 13.11.2017 15:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні
Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні
Спільний лист про наміри поглиблення співпраці між державами Євросоюзу у сфері оборони урочисто підписали представники 23 країн-членів на засіданні Ради міністрів оборони і закордонних справ 13 листопада в Брюсселі.

«Це початок нашої спільної роботи: 23 держави беруть на себе зобов’язання щодо зміцнення військових потужностей та операційних спроможностей – це дещо надзвичайне. Без сумніву, це історичний момент для європейської оборони», – заявила після підписання листа високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні, додаючи, що цей документ відкритий і для інших держав, які можуть виявити бажання приєднатися до цієї ініціативи.

У Раді ЄС повідомляють, що розвиток постійного структурного співробітництва країн ЄС «символізує нову еру в оборонній політиці Європейського союзу і зміцнює безпеку всієї об’єднаної Європи».

Згідно із положенням щодо Постійного оборонного співробітництва ЄС (PESCO), яке було передбачене засадничою Лісабонською угодою співдружності, держави-члени ЄС братимуть участь в посиленій і значно систематичнішій співпраці: вони збільшують видатки на оборону, надають свої підрозділи операціям ЄС, створюють спільні військові можливості та зміцнюють оборонну промисловість.

Водночас суверенне право вести свою національну оборонну політику зберігається за кожною з держав-учасниць.

При цьому, повідомили в головуванні Естонії в ЄС, за їхньою ініціативою, до цього спільного повідомлення було додане зобов’язання щодо спрощення європейського військового транспортування, створення так званого «військового «шенгену» оскільки «безперешкодний рух військових одиниць та постачань за мінімальної бюрократії слугує цілям ЄС та НАТО».

Сьогоднішнє підписання листа щодо намірів поглиблення співробітництва між державами ЄС у галузі оборони має бути затверджене офіційно на одному з наступних грудневих засідань Ради ЄС.

На нинішній нараді міністрів ЄС також йдеться про поглиблення співпраці з союзом НАТО, зокрема в протидії гібридним загрозам, а також про подальшу підтримку Робочої групи зі стратегічних комунікацій, зокрема підвищення її фінансування.

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