23 держави ЄС підписалися під наміром створити свій військовий пакт

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні

«Це початок нашої спільної роботи: 23 держави беруть на себе зобов’язання щодо зміцнення військових потужностей та операційних спроможностей – це дещо надзвичайне. Без сумніву, це історичний момент для європейської оборони», – заявила після підписання листа високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні, додаючи, що цей документ відкритий і для інших держав, які можуть виявити бажання приєднатися до цієї ініціативи.У Раді ЄС повідомляють, що розвиток постійного структурного співробітництва країн ЄС «символізує нову еру в оборонній політиці Європейського союзу і зміцнює безпеку всієї об’єднаної Європи».Згідно із положенням щодо Постійного оборонного співробітництва ЄС (PESCO), яке було передбачене засадничою Лісабонською угодою співдружності, держави-члени ЄС братимуть участь в посиленій і значно систематичнішій співпраці: вони збільшують видатки на оборону, надають свої підрозділи операціям ЄС, створюють спільні військові можливості та зміцнюють оборонну промисловість.Водночас суверенне право вести свою національну оборонну політику зберігається за кожною з держав-учасниць.При цьому, повідомили в головуванні Естонії в ЄС, за їхньою ініціативою, до цього спільного повідомлення було додане зобов’язання щодо спрощення європейського військового транспортування, створення так званого «військового «шенгену» оскільки «безперешкодний рух військових одиниць та постачань за мінімальної бюрократії слугує цілям ЄС та НАТО».Сьогоднішнє підписання листа щодо намірів поглиблення співробітництва між державами ЄС у галузі оборони має бути затверджене офіційно на одному з наступних грудневих засідань Ради ЄС.На нинішній нараді міністрів ЄС також йдеться про поглиблення співпраці з союзом НАТО, зокрема в протидії гібридним загрозам, а також про подальшу підтримку Робочої групи зі стратегічних комунікацій, зокрема підвищення її фінансування.