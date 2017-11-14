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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Кібервійна. Іспанія заявила про спроби Росії вплинути на результати референдуму в Каталонії

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Опубліковано - 14.11.2017 00:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль
Міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль
Мадрид заявив про масштабну Інтернет-кампанію на підтримку сепаратистського руху в Каталнії.

Мадрид вважає, що російські агенти активно просували в соцмережах референдум про незалежність Каталонії, намагаючись дестабілізувати Іспанію, заявили в понеділок міністри оборони і закордонних справ цієї країни.

За словами міністрів, у них є докази того, що російські державні і приватні організації, а також організації з Венесуели, використовували Twitter, Facebook і інші Інтернет-ресурси, рекламуючи сепаратистський рух і намагаючись схилити громадську думку на користь відділення Каталонії напередодні референдуму, який пройшов 1 жовтня.

Лідери Каталонії заперечують, що отримували допомогу від Росії у зв’язку з референдумом.

«На даний момент нам відомо, що в значній мірі це виходило з російської території», - заявила міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль.

«Мова йде про державні та приватні організації, які намагаються вплинути на ситуацію і створити нестабільність в Європі», - розповіла вона журналістам на нараді міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС, яке проходило в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання про те, чи впевнений Мадрид в обґрунтованості своїх звинувачень, міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс заявив: «Так, у нас є докази».

За словами Дастіса, Іспанія виявила фальшиві акаунти в соціальних мережах, половина з яких пов’язані з Росією, а ще 30 відсотків - з Венесуелою. З цих акаунтів поширювалися публікації на підтримку сепаратистського руху.

Член Європарламенту від партії каталонських сепаратистів PDeCat Рамон Тремоза в понеділок знову заявив, що російське втручання ніякої ролі в референдумі не зіграло. «Ті, хто говорить, що Росія допомогла Каталонії, - це ті ж люди, які в останні роки допомагали російському флоту, незважаючи на бойкот ЄС», - написав Тремоза вTwitter, посилаючись на повідомлення іспанських ЗМІ, що Іспанія дозволяла російським військовим кораблям здійснювати дозаправку в своїх портах.

Переважна більшість учасників референдуму проголосували за незалежність Каталонії, проте явка склала лише близько 43 відсотків населення, оскільки більшість каталонців, які вважають за краще, щоб регіон залишився частиною Іспанії, голосування бойкотували. Референдум занурив Іспанію, четверту за величиною економіку єврозони, в найглибшу конституційну кризу з моменту відновлення демократії в 1970-х рр.

Даттіс заявив, що обговорював питання про російське втручання з Кремлем, проте Москва неодноразово відкидала звинувачення і, в свою чергу, звинувачувала Захід у спробах її дискредитувати.

У НАТО вважають, що Москва веде навмисно двозначну інформаційну стратегію, намагаючись посіяти розбіжності на Заході і похитнути єдність позицій щодо економічних санкцій, запроваджених після анексії Криму в 2014 році.

Американська розвідка в січні прийшла до висновку, що Росія втручалася в президентські вибори в спробі допомогти президенту Трампу перемогти Гілларі Клінтон, публікуючи отримані шляхом хакерських атак електронні листи і поширюючи пропаганду в соцмережах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який відвідав нараду міністрів ЄС в Брюсселі, відмовився коментувати звинувачення Іспанії, проте минулого тижня головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті зазначив, що російське втручання представляє предмет для занепокоєння.

За його словами, «зловмисна» російська кампанія покликана впливати на результати виборів і інші рішення на Заході і націлена на дестабілізацію. При цьому референдум в Каталонії він безпосередньо не згадав.

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