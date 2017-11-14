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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: активність окупаційних військ не зменшується

Війна з Росією (АТО) 127 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.11.2017 10:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: активність окупаційних військ не зменшується
Ситуація на фронті: активність окупаційних військ не зменшується
Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, за темної пори доби, на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Зокрема, застосовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети та стрілецьку зброю окупанти 4 рази обстріляли захисників Новотошківського. З такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого. Застосовуючи піхотне озброєння бойовики також порушували перемир’я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки. Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар’їнки, а поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120-мм по захисникам Павлополя. У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти неподалік Широкіного.

Загалом, за минулу добу, бойовики 33 рази порушили перемир’я.

Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали адекватний вогонь у відповідь.

У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення.




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