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Миротворці в ОРДЛО. Діалог США та Росії про припинення війни на Донбасі триватиме

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Опубліковано - 14.11.2017 13:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Миротворці в ОРДЛО. Діалог США та Росії про припинення війни на Донбасі триватиме
Миротворці в ОРДЛО. Діалог США та Росії про припинення війни на Донбасі триватиме
Посольство США в Росії після зустрічі спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера та помічника президента Росії Владіслава Суркова 13 листопада оприлюднило заяву, в якій повідомило, що «відбулося всебічне обговорення поточного стану справ у дипломатичній сфері щодо зусиль з припинення війни на Донбасі».

«Попри те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції щодо шляхів досягнення миру, спільна робота в цьому напрямку буде продовжена. Відповідно до Мінських угод існувала необхідність поєднувати політичні заходи з заходами в сфері безпеки. Обидві сторони проаналізують думки, висловлені в ході зустрічі, що відбулася, і обміркують подальші шляхи вирішення цього завдання», – ідеться в повідомленні.

У вересні президент Росії Владімір Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».

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