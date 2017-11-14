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Дедалі більше урядів використовують ботів і тролів в інтернеті

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Опубліковано - 14.11.2017 16:26 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Дедалі більше урядів використовують ботів і тролів в інтернеті
Дедалі більше урядів використовують ботів і тролів в інтернеті
Ситуація з цензуруванням інтернету погіршується сьомий рік поспіль, констатують в організації Freedom House. Дедалі більше урядів вдаються до використання проплачених коментаторів, тролів та ботів.

Керівництво дедалі більшої кількості держав у світі вдається до практики маніпулювання у соціальних мережах та придушення інакомислення в інтернеті за зразком того, як це відбувається в Росії та Китаї. Про це йдеться у дослідженні міжнародної неурядової правозахисної організації Freedom House, присвяченому стану свободи слова в інтернеті, оприлюдненому у вівторок, 14 листопада.

Правозахисники вивчили ситуацію зі свободою слова в мережі у 65-ти країнах та з’ясували, що у 30-ти з них уряди вдаються до маніпуляцій в інтернеті з метою придушення інакомислення. Для цього вони використовують проплачених коментаторів, тролів та ботів, які розповсюджують фейкові новини та пропагандистські повідомлення. Роком раніше до такої практики вдавались 23 країни.

За даними Freedom House, маніпулювання інформацією та дезінформація відігравали важливу роль під час виборів у щонайменше 18-ти державах світу протягом минулого року, включаючи Сполучені Штати Америки, інформує AFP.

"Використання проплачених коментаторів та політичних ботів для поширення урядової пропаганди започаткували Китай та Росія, але зараз це явище набуло глобального масштабу", - наголосив президент Freedom House Майкл Абрамович. На його думку, ці технології завдають значної шкоди демократії та громадянській активності. Ускладнює ситуацію те, що з такими формами боротьби з інакомисленням важче боротись, ніж з іншими формами цензури, тому що їх важко виявити, зазначають в організації.

Загалом, за оцінкою Freedom House, ситуація зі свободою слова в інтернеті у світі погіршується сьомий рік поспіль. Лідером за цензуруванням в інтернеті третій рік поспіль залишається Китай.

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Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним, — це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас? Не вина це дезертирів, а горе. Не судить їх треба, а просить прощення і плакати за погане виховання, за духовне каліцтво у великий час. Їх не учили Батьківщині — їх учили класовій ворожнечі і боротьбі, їх не учили історії. Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.”
Олександр Довженко

 
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