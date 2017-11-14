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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Новини

Волонтери виявили у прифронтовій зоні російський комплекс РЕБ

Війна з Росією (АТО) 102 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.11.2017 18:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Волонтери виявили у прифронтовій зоні російський комплекс РЕБ
Волонтери виявили у прифронтовій зоні російський комплекс РЕБ
Російську станцію перешкод Р-330Ж “Житель” та іншу російську військову техніку зафіксовано на околиці окупованого селища Земляне на Луганщині всього за 7 км від лінії розмежування.

Техніку було ідентифіковано волонтерами міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm за аерофотознімками, ексклюзивно наданими волонтерською аеророзвідкою команди АРМІЯ SOS.

“Російську станцію перешкод Р-330Ж "Житель", прийняту на озброєння ЗС РФ у 2008 році, а також іншу російську техніку зафіксовано на околиці селища Земляне(Луганська область України). Селище знаходиться під контролем об’єднаних російсько-сепаратистських сил всього за 7 км від лінії розмежування, що проходить у вказаному районі річкою Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.

На аерофотознімках також ідентифіковано командно-штабну машину ЗС РФ на базі автомобіля КАМАЗ. "Аерофотознімки зроблено у першій половині листопада 2017 року, вони підтверджують, що Росія продовжує контролювати окупований регіон", - відзначили в InformNapalm.

Відзначається, що сучасна російська станція перешкод Р-330Ж "Житель" і раніше фіксувалася волонтерами InformNapalm на окупованій території України у ході OSINT та HUMINT розслідувань. Цей зразок спеціалізованої російської військової техніки увійшов до бази даних доказів участі ЗС РФ в окупації окремих районів Луганської та Донецької області України.

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