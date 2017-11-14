Волонтери виявили у прифронтовій зоні російський комплекс РЕБ
Техніку було ідентифіковано волонтерами міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm за аерофотознімками, ексклюзивно наданими волонтерською аеророзвідкою команди АРМІЯ SOS.
“Російську станцію перешкод Р-330Ж "Житель", прийняту на озброєння ЗС РФ у 2008 році, а також іншу російську техніку зафіксовано на околиці селища Земляне(Луганська область України). Селище знаходиться під контролем об’єднаних російсько-сепаратистських сил всього за 7 км від лінії розмежування, що проходить у вказаному районі річкою Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.
На аерофотознімках також ідентифіковано командно-штабну машину ЗС РФ на базі автомобіля КАМАЗ. "Аерофотознімки зроблено у першій половині листопада 2017 року, вони підтверджують, що Росія продовжує контролювати окупований регіон", - відзначили в InformNapalm.
Відзначається, що сучасна російська станція перешкод Р-330Ж "Житель" і раніше фіксувалася волонтерами InformNapalm на окупованій території України у ході OSINT та HUMINT розслідувань. Цей зразок спеціалізованої російської військової техніки увійшов до бази даних доказів участі ЗС РФ в окупації окремих районів Луганської та Донецької області України.