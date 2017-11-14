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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Новини

Фейкові мінування. У Києві “замінували” залізничний вокзал і “Гулівер”

Кримінал Регіон: м.Київ 100 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.11.2017 21:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Фейкові мінування. У Києві “замінували” залізничний вокзал і “Гулівер”
Фейкові мінування. У Києві “замінували” залізничний вокзал і “Гулівер”
Поліція отримала три анонімні повідомлення про замінування – лікарні, ТРЦ “Гулівер” та центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик у Facebook.

"Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу - 900 осіб, у "Гулівері" евакуація триває", - йдеться у повідомленні.

Усі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів. Наразі поліція проводить перевірку.

Всі повідомлення виявилися неправдивими. Наразі лікарня ТРЦ і вокзал працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо, що у 2014 р. столиця вже пережила "епідемію" фейкових повідомлень про замінування соціальних і транспортних об’єктів інфраструктури. Тоді переважна більшість фейкових повідомлень надходила з телефонів, розташованих на територіях окупованого Криму та ОРДЛО.

Очікуваної окупантами паніки серед населення не сталося. І через деякий час фейкові повідомлення припинилися.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

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