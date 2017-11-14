Фейкові мінування. У Києві “замінували” залізничний вокзал і “Гулівер”
Про це повідомляє речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик у Facebook.
"Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу - 900 осіб, у "Гулівері" евакуація триває", - йдеться у повідомленні.
Усі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів. Наразі поліція проводить перевірку.
Всі повідомлення виявилися неправдивими. Наразі лікарня ТРЦ і вокзал працюють в звичайному режимі.
Нагадаємо, що у 2014 р. столиця вже пережила "епідемію" фейкових повідомлень про замінування соціальних і транспортних об’єктів інфраструктури. Тоді переважна більшість фейкових повідомлень надходила з телефонів, розташованих на територіях окупованого Криму та ОРДЛО.
Очікуваної окупантами паніки серед населення не сталося. І через деякий час фейкові повідомлення припинилися.