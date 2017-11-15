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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: війська агресора підвищили вогневу активність

Війна з Росією (АТО) 111 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.11.2017 11:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: війська агресора підвищили вогневу активність
Ситуація на фронті: війська агресора підвищили вогневу активність
Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська нарощують вогневу активність уздовж усієї лінії зіткнення. Противник все частіше застосовує артилерію та інші заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Впродовж минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Близько десяти збройних провокацій були здійснені з використанням артилерії, мінометів та танка. Окрім того, бойовики обстрілюють прифронтові населені пункти, через що страждає місцеве цивільне населення. Левова частка випадків застосування загарбниками зброї проти українських захисників відбулася за темної пори доби.

На Луганському напрямку близько 20.00 російсько-окупаційні війська вели вогонь із реактивної та ствольної артилерії 152-го калібру по оборонцях Зайцевого. Обстріл тривав близько двох годин та було випущено майже сто снарядів. Внаслідок цих обстрілів один із снарядів влучив у приватне помешкання місцевих жителів по вулиці Коляденко, 34.

Також на цьому напрямку бойовики обстріляли із міномету калібру 120-мм захисників Лозового, а з 82-мм – опорні пункти наших воїнів поблизу Новгородського та Луганського. По позиціях неподалік Новгородського стріляв танк.

На Донецькому напрямку противник випустив понад десяток мін калібру 120-мм у районі Верхньоторецького.
Окрім того, на різних ділянках фронту ворог також активно застосовував увесь спектр піхотного озброєння.

Під обстріли окупантів потрапили оборонці низки прифронтових населених пунктів як у Луганській, так і Донецькій областях, серед яких підступи до Світлодарська, Троїцького, Новгородського, Красногорівки, Старогнатівки, Новотроїцького та Авдіївки.

Зважаючи на те, що ворожий вогонь був досить щільним, майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору прицільним вогнем.

У результаті ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранення. Їм була надана невідкладна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.




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