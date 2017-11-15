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Клімкін: Росія хоче зберегти свою колонію на Донбасі

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Опубліковано - 15.11.2017 13:05 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація має намір «зберегти свою колонію на Донбасі».

Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

Клімкін подякував спеціальному представнику Держдепартаменту США у справах України Курту Волкеру за зусилля щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«За останні кілька днів п’ята чи шоста розмова з Куртом. Вдячний за відданість нашій спільній справі. Ми бачимо, що Росія не хоче «творити мир», а хоче зберегти свою колонію на Донбасі, залишити все, як є, і навіть зробити гірше. Це не пройде. Працюємо далі», – написав Клімкін.

13 листопада в Белграді відбулася вже третя за рахунком зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владіслава Суркова, в ході якої обговорювалися зусилля з припинення війни на Донбасі.

Як вказується в спеціальній заяві для преси за підсумками белградських переговорів, «незважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції щодо шляхів досягнення миру, спільна робота в цьому напрямку продовжуватиметься».

Волкер і Сурков заявили про необхідність діяти в дусі Мінських угод і «поєднувати політичні заходи з заходами в сфері безпеки». Як зазначено в заяві, обидві сторони проаналізують думки, висловлені в ході нинішньої зустрічі і обміркують подальші дії з метою досягнення миру на Донбасі.

Попередня зустріч Волкера і Суркова відбулася також в Белграді 7 жовтня. Першу зустріч, після вступу на посаду спецпредставника США щодо України, Курт Волкер і Владіслав Сурков провели в Мінську 21 серпня 2017 року.

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