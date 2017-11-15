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Кібервійна. Російська інтернетна “машина” у дні британського референдуму перемикалися з України на “Брекзит”

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Опубліковано - 15.11.2017 13:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російська інтернетна “машина” у дні британського референдуму перемикалися з України на “Брекзит”
Кібервійна. Російська інтернетна “машина” у дні британського референдуму перемикалися з України на “Брекзит”
На тлі заяв прем’єр-міністра Терези Мей, що Росія проводить підривну діяльність проти західних країн, дослідники виявляють докази спроб маніпулювати настроями виборців через інтернетні соціальні медія.

Британська преса виносить на перші шпальти твердження, що Росія намагалася сприяти тим силам, які агітували за вихід з Європейського Союзу на референдумі у червні 2016 року.

“Понад 150 000 базованих в Росії інтернетних рахунків, які раніше зосереджувалися на таких темах як український конфлікт, за кілька днів до голосування (на референдумі) минулого року перемкнули увагу на “Брекзит”, - пише у середу Times.

“Росія підтримувала “Брекзит” фальшивими дописами через Twitter”, - повідомляє Guardian.

Газета посилається на дослідження Единбурзького університету, який виявив 419 віртуальних осіб в Twitter, пов’язаних з російською “Агенцією інтернет-досліджень” у Санкт Петербурзі, що намагалися впливати на політику в Британії.

Ті рахунки належать до майже трьох тисяч, які Twitter закрив як фальшиві, або зловмисні.

Times також винесла тему російського впливу на “Брекзит” на свою першу шпальту, повідомляючи, що дослідження британського університету в Свонсі (Swansea University) та американського університету Каліфорнії (University of California, Berkeley) виявило понад 150 000 інтернетних рахунків, які в період британського референдуму були зосереджені на питаннях “Брекзиту”.

Багато з тих віртуальних осіб були автоматичними “ботами”, які діяли запрограмовано. Значна частина дописів з тих рахунків агітувала за “Брекзит”, але часом були дописи на користь членства в ЄС, а також дописи і фото антиіммігрантського ти антимусульманського змісту.

Times наводить приклад створеного у травні в Twitter рахунку Sveta1972, за яким буцімто стояла Светлана Лук’янченко з маленького містечка Ґеленджик на півдні Росії.

“Упродовж чотирьох днів перед британським референдумом 23 червня вона опублікувала, або перепоширила принаймні 97 дописів позначених #Brexit.

Ті дописи переважно агітували за вихід Британії з ЄС, або поширювали теорії змови зі звинуваченнями про фальсифікації з британським голосуванням.

Sveta1972 з Ґеленджика в той період писала переважно англійською, іспанською, або італійською.

Іншим прикладом політичної спрямованості асоційованих з Росією віртуальних осіб Times називає рахунок Stormbringer15, що поширив у Twitter 241 000 дописів переважно доводячи право Москви втручатися у справи України.

Британський парламентарій Деміан Коллінс, який очолює парламентське розслідування звинувачень заявив, що звернувся до Twitter і Facebook за додатковою інформацією.

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