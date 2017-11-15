Кібервійна. Російська інтернетна “машина” у дні британського референдуму перемикалися з України на “Брекзит”

Британська преса виносить на перші шпальти твердження, що Росія намагалася сприяти тим силам, які агітували за вихід з Європейського Союзу на референдумі у червні 2016 року.“Понад 150 000 базованих в Росії інтернетних рахунків, які раніше зосереджувалися на таких темах як український конфлікт, за кілька днів до голосування (на референдумі) минулого року перемкнули увагу на “Брекзит”, -у середу Times.“Росія підтримувала “Брекзит” фальшивими дописами через Twitter”, -Guardian.Газета посилається на дослідження Единбурзького університету, який виявив 419 віртуальних осіб в Twitter, пов’язаних з російською “Агенцією інтернет-досліджень” у Санкт Петербурзі, що намагалися впливати на політику в Британії.Ті рахунки належать до майже трьох тисяч, які Twitter закрив як фальшиві, або зловмисні.Times також винесла тему російського впливу на “Брекзит” на свою першу шпальту, повідомляючи, що дослідження британського університету в Свонсі (Swansea University) та американського університету Каліфорнії (University of California, Berkeley) виявило понад 150 000 інтернетних рахунків, які в період британського референдуму були зосереджені на питаннях “Брекзиту”.Багато з тих віртуальних осіб були автоматичними “ботами”, які діяли запрограмовано. Значна частина дописів з тих рахунків агітувала за “Брекзит”, але часом були дописи на користь членства в ЄС, а також дописи і фото антиіммігрантського ти антимусульманського змісту.Times наводить приклад створеного у травні в Twitter рахунку Sveta1972, за яким буцімто стояла Светлана Лук’янченко з маленького містечка Ґеленджик на півдні Росії.“Упродовж чотирьох днів перед британським референдумом 23 червня вона опублікувала, або перепоширила принаймні 97 дописів позначених #Brexit.Ті дописи переважно агітували за вихід Британії з ЄС, або поширювали теорії змови зі звинуваченнями про фальсифікації з британським голосуванням.Sveta1972 з Ґеленджика в той період писала переважно англійською, іспанською, або італійською.Іншим прикладом політичної спрямованості асоційованих з Росією віртуальних осіб Times називає рахунок Stormbringer15, що поширив у Twitter 241 000 дописів переважно доводячи право Москви втручатися у справи України.Британський парламентарій Деміан Коллінс, який очолює парламентське розслідування звинувачень заявив, що звернувся до Twitter і Facebook за додатковою інформацією.