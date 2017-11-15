X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

16 листопада 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Голодомор
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Помічник Тіллерсона: санкції є важливим інструментом посилення ціни за агресію для Росії

Політика 89 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.11.2017 19:31 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент України Петро Порошенко і помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл
Президент України Петро Порошенко і помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл
Сполучені Штати Америки вважають санкції важливим механізмом для посилення ціни для Росії за її агресію проти України.

Про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл після переговорів з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Ми вважаємо, що санкції є важливим інструментом для посилення ціни за агресію, і ми продовжуємо вважати, що санкції є прямим наслідком агресії Росії. Санкції будуть зняті, коли Росія змінить ту поведінку, яка призвела до запровадження санкцій», – сказав Мітчелл 15 листопада, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Водночас у прес-службі президента України повідомили, що Мітчелл на переговорах із Порошенком також заявив, що у разі потреби США готові посилити ціну для Москви за продовження агресії проти Української держави. За повідомленням, Мітчелл підтвердив готовність продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл прибув в Україну 14 листопада і перебуватиме тут до 16 листопада.

США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також ЄС, скоординовано запровадили після початку агресії Росії проти України – спершу у Криму, потім на частині Донбасу – по кілька пакетів санкцій, зокрема, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузей російської економіки.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Політика»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Найкращі закони народжуються зі звичаїв”
Жозеф Жубер

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.