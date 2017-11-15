Помічник Тіллерсона: санкції є важливим інструментом посилення ціни за агресію для Росії

Президент України Петро Порошенко і помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл

Про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл після переговорів з президентом України Петром Порошенком у Києві.«Ми вважаємо, що санкції є важливим інструментом для посилення ціни за агресію, і ми продовжуємо вважати, що санкції є прямим наслідком агресії Росії. Санкції будуть зняті, коли Росія змінить ту поведінку, яка призвела до запровадження санкцій», – сказав Мітчелл 15 листопада, відповідаючи на питання Радіо Свобода.Водночас у прес-службі президента України повідомили, що Мітчелл на переговорах із Порошенком також заявив, що у разі потреби США готові посилити ціну для Москви за продовження агресії проти Української держави. За повідомленням, Мітчелл підтвердив готовність продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл прибув в Україну 14 листопада і перебуватиме тут до 16 листопада.США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також ЄС, скоординовано запровадили після початку агресії Росії проти України – спершу у Криму, потім на частині Донбасу – по кілька пакетів санкцій, зокрема, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузей російської економіки.