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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Миротворці в ОРДЛО. У Кремлі хочуть, аби миротворців узгоджували з їхніми маріонетками

Імперія «Совок» 87 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.11.2017 20:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Миротворці в ОРДЛО. У Кремлі хочуть, аби миротворців узгоджували з їхніми маріонетками
Миротворці в ОРДЛО. У Кремлі хочуть, аби миротворців узгоджували з їхніми маріонетками
Проект резолюції Росії щодо миротворчої місії ООН на Донбасі пропонує узгоджувати її формат з представниками самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров.

"У нашому проекті резолюції означені абсолютно необхідні критерії миротворчої операції, які визначені в ООН. Один з них, який є хрестоматійним, це згода сторін конфлікту на національний склад контингентів, які входять до миротворчої операції, що означає як згоду Києва, так і не меншим чином Донецька й Луганська", - цитує пана Лаврова прес-служба МЗС РФ.

Міністр додав, що остаточне формулювання резолюції "має бути прийнятним для проголошених республік".
"Напевно, у зв’язку з цим буде необхідно провести з ними прямі переговори", - сказав Сєргєй Лавров.

Голова російського МЗС також повідомив, що проект вже декілька місяців "лежить на столі" в ООН.

"Її обговорення саботує насамперед Україна, яка хоче не гарантувати безпеку спостерігачів ОБСЄ, які контролюють дотримання Мінських домовленостей, а ввести окупаційні війська - перерізати всі контакти Донбасу із зовнішнім світом, а потім встановити там свої порядки, повністю ігноруючи Мінські домовленості", - заявив пан Лавров.

13 листопада введення миротворчої місії ООН на сході України обговорили помічник президента Росії Владіслав Сурков і спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Але згодом на зустрічі в Белграді сторони не дійшли згоди.

У спільній заяві за підсумками переговорів ідеться, що у Росії й США - різні концепції досягнення миру на Донбасі, але вони збираються проаналізувати зустріч і "подумати про подальші шляхи розв’язання проблеми".

Агентство ТАСС із посиланням на Суркова додає, що Волкер передав Росії американські доповнення до проекту про миротворців. Вони складалися з 29 абзаців, але тільки три з них здалися прийнятними для Москви, сказав пан Сурков.

Це була вже третя зустріч Волкера і Суркова. Інформації про їх зміст зазвичай надходить мало.

Сербські ЗМІ писали, що зустрічі відбуваються в Сербії, бо пан Сурков - в списку західних санкцій і не може в’їжджати в країни ЄС.

На початку вересня світові лідери почали активно обговорювати запровадження на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН.

Україна запропонувала таку місію на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном.

Росія загалом підтримала ідею з миротворцями, але тільки на лінії розмежування між окремими районами Донбасу та підконтрольними Києву територіями.

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