Миротворці в ОРДЛО. У Кремлі хочуть, аби миротворців узгоджували з їхніми маріонетками

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров."У нашому проекті резолюції означені абсолютно необхідні критерії миротворчої операції, які визначені в ООН. Один з них, який є хрестоматійним, це згода сторін конфлікту на національний склад контингентів, які входять до миротворчої операції, що означає як згоду Києва, так і не меншим чином Донецька й Луганська", - цитує пана Лаврова прес-служба МЗС РФ.Міністр додав, що остаточне формулювання резолюції "має бути прийнятним для проголошених республік"."Напевно, у зв’язку з цим буде необхідно провести з ними прямі переговори", - сказав Сєргєй Лавров.Голова російського МЗС також повідомив, що проект вже декілька місяців "лежить на столі" в ООН."Її обговорення саботує насамперед Україна, яка хоче не гарантувати безпеку спостерігачів ОБСЄ, які контролюють дотримання Мінських домовленостей, а ввести окупаційні війська - перерізати всі контакти Донбасу із зовнішнім світом, а потім встановити там свої порядки, повністю ігноруючи Мінські домовленості", - заявив пан Лавров.13 листопада введення миротворчої місії ООН на сході України обговорили помічник президента Росії Владіслав Сурков і спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Але згодом на зустрічі в Белграді сторони не дійшли згоди.У спільній заяві за підсумками переговорів ідеться, що у Росії й США - різні концепції досягнення миру на Донбасі, але вони збираються проаналізувати зустріч і "подумати про подальші шляхи розв’язання проблеми".Агентство ТАСС із посиланням на Суркова додає, що Волкер передав Росії американські доповнення до проекту про миротворців. Вони складалися з 29 абзаців, але тільки три з них здалися прийнятними для Москви, сказав пан Сурков.Це була вже третя зустріч Волкера і Суркова. Інформації про їх зміст зазвичай надходить мало.Сербські ЗМІ писали, що зустрічі відбуваються в Сербії, бо пан Сурков - в списку західних санкцій і не може в’їжджати в країни ЄС.На початку вересня світові лідери почали активно обговорювати запровадження на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН.Україна запропонувала таку місію на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном.Росія загалом підтримала ідею з миротворцями, але тільки на лінії розмежування між окремими районами Донбасу та підконтрольними Києву територіями.