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- в містечку Бердичів (Житомирська область) в костьолі Святої Варвари 14 березня 1850 року місцева красуня Евеліна Ганська була повінчана з Оноре де Бальзаком. В цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, окрім написання музики, він також керував роботами по реставрації тамтешнього органу...

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Ситуація на фронті: цієї доби окупанти стріляли з мінометів і стрілецького озброєння

Війна з Росією (АТО) 106 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.11.2017 10:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: цієї доби окупанти стріляли з мінометів і стрілецького озброєння
Ситуація на фронті: цієї доби окупанти стріляли з мінометів і стрілецького озброєння
Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін не має. Окупанти продовжують здійснювати обстріли укріплень сил АТО, час від часу застосовуючи міномети.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, на Луганському напрямку, близько опівночі російсько-терористичні війська обстріляли з мінометів калібру 120-мм оборонців Травневого. По одній збройній провокації учора ввечері було зафіксовано неподалік Олександрівки, Троїцького та Світлодарська. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку російські найманці били по наших опорних пунктах із піхотного озброєння. Під обстрілами із гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися захисники Пісків і Талаківки, що біля Маріуполя, а зі стрілецької зброї та тих же великокаліберних кулеметів – підступи до Авдіївки і шахти Бутівка.

Загалом, за минулу добу, бойовики 16 разів порушили перемир’я.

Військовослужбовці Збройних Сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.



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