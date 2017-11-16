Ситуація на фронті: цієї доби окупанти стріляли з мінометів і стрілецького озброєння

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, на Луганському напрямку, близько опівночі російсько-терористичні війська обстріляли з мінометів калібру 120-мм оборонців Травневого. По одній збройній провокації учора ввечері було зафіксовано неподалік Олександрівки, Троїцького та Світлодарська. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.На Донецькому напрямку російські найманці били по наших опорних пунктах із піхотного озброєння. Під обстрілами із гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися захисники Пісків і Талаківки, що біля Маріуполя, а зі стрілецької зброї та тих же великокаліберних кулеметів – підступи до Авдіївки і шахти Бутівка.Загалом, за минулу добу, бойовики 16 разів порушили перемир’я.Військовослужбовці Збройних Сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.