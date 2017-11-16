«Настамнебыло». У Кремлі кажуть, що не втручалися у події в Каталонії

«Іспанська влада, НАТО та газети не висували жодного вагомого аргументу, щоб підтвердити ці звинувачення. Ми вважаємо ці претензії необґрунтованими, а швидше за все – навмисним або ненавмисним продовженням тієї ж істерії, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах та ряді інших країн», – заявив 15 листопада речник Кремля Дмітрій Пєсков.Західні лідери та спецслужби підозрюють, що Росія стоїть за таємними кампаніями з метою впливу на громадську думку перед важливими голосуваннями на Заході. Серед прикладів такого впливу вказують британське голосування щодо виходу з ЄС та американські президентські вибори 2016 року.Іспанські лідери 14 листопада, що Росія могла бути причетною до «дезінформації та маніпуляції» громадською думкою у зв’язку з так званим «референдумом про незалежність» іспанського регіону Каталонії. Міністр оборони Іспанії Долорес де Коспедаль, виступаючи на засіданні міністрів закордонних справ та оборонних відомств Євросоюзу, заявила, що велика кількість повідомлень у соціальних мережах щодо каталонського голосування «вийшла з російської території», хоча прямий зв’язок цих повідомлень з російською владою ще не доведений.Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров 15 листопада заявив, що Мадрид намагається відвернути увагу від політичної кризи в Іспанії, висуваючи звинувачення проти Росії.