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«Настамнебыло». У Кремлі кажуть, що не втручалися у події в Каталонії

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Опубліковано - 16.11.2017 11:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Настамнебыло». У Кремлі кажуть, що не втручалися у події в Каталонії
«Настамнебыло». У Кремлі кажуть, що не втручалися у події в Каталонії
Росія відкинула звинувачення іспанських лідерів, що вона могла поширювати «дезінформацію», яка сприяла ескалації кризи в Каталонії.

«Іспанська влада, НАТО та газети не висували жодного вагомого аргументу, щоб підтвердити ці звинувачення. Ми вважаємо ці претензії необґрунтованими, а швидше за все – навмисним або ненавмисним продовженням тієї ж істерії, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах та ряді інших країн», – заявив 15 листопада речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Західні лідери та спецслужби підозрюють, що Росія стоїть за таємними кампаніями з метою впливу на громадську думку перед важливими голосуваннями на Заході. Серед прикладів такого впливу вказують британське голосування щодо виходу з ЄС та американські президентські вибори 2016 року.

Іспанські лідери 14 листопада вказали, що Росія могла бути причетною до «дезінформації та маніпуляції» громадською думкою у зв’язку з так званим «референдумом про незалежність» іспанського регіону Каталонії. Міністр оборони Іспанії Долорес де Коспедаль, виступаючи на засіданні міністрів закордонних справ та оборонних відомств Євросоюзу, заявила, що велика кількість повідомлень у соціальних мережах щодо каталонського голосування «вийшла з російської території», хоча прямий зв’язок цих повідомлень з російською владою ще не доведений.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров 15 листопада заявив, що Мадрид намагається відвернути увагу від політичної кризи в Іспанії, висуваючи звинувачення проти Росії.

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