Фейкові мінування. СБУ виявила «мінерів» у РФ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.Правоохоронці встановили, що зловмисники, використовуючи спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, організували маршрутизацію міжнародного трафіку поза центрами комутації. За допомогою ІР-телефонії вони маскували виклики під звичайні місцеві телефонні розмови з підміною оригінального номера абонента. Саме таким чином з території країни-агресора, тимчасово окупованих та анексованих територій України надходили неправдиві телефонні повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей у різних регіонах України.Тільки за останній тиждень зафіксовано 28 таких повідомлень. Зазначене свідчить про продовження російськими спецслужбами тактики залякування населення України у рамках гібридної війни, спрямованої, зокрема, на штучне загострення соціально-політичної ситуації в державі.Водночас співробітники СБУ спільно з поліцією продовжують викривати та затримувати «телефонних терористів», яких фіксують на території нашої країни.Лише в столиці протягом року оперативники СБ України встановили 33 особи, які систематично здійснювали неправдиві повідомлення про мінування.СБУ нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено до позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.