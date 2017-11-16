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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Фейкові мінування. СБУ виявила «мінерів» у РФ

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Опубліковано - 16.11.2017 15:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Фейкові мінування. СБУ виявила «мінерів» у РФ
Фейкові мінування. СБУ виявила «мінерів» у РФ
Співробітники Служби безпеки України протягом останнього часу викрили низку спецоперацій, розроблених російськими спецслужбами у рамках гібридної війни проти нашої країни, зокрема різкого зростання кількості «телефонного тероризму».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники, використовуючи спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, організували маршрутизацію міжнародного трафіку поза центрами комутації. За допомогою ІР-телефонії вони маскували виклики під звичайні місцеві телефонні розмови з підміною оригінального номера абонента. Саме таким чином з території країни-агресора, тимчасово окупованих та анексованих територій України надходили неправдиві телефонні повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей у різних регіонах України.

Тільки за останній тиждень зафіксовано 28 таких повідомлень. Зазначене свідчить про продовження російськими спецслужбами тактики залякування населення України у рамках гібридної війни, спрямованої, зокрема, на штучне загострення соціально-політичної ситуації в державі.

Водночас співробітники СБУ спільно з поліцією продовжують викривати та затримувати «телефонних терористів», яких фіксують на території нашої країни.

Лише в столиці протягом року оперативники СБ України встановили 33 особи, які систематично здійснювали неправдиві повідомлення про мінування.

СБУ нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено до позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

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