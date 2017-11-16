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Процес зрушив. ДБР отримало керівництво

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Опубліковано - 16.11.2017 18:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Процес зрушив. ДБР отримало керівництво
Процес зрушив. ДБР отримало керівництво
Конкурсна комісія обрала кандидатуру Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє Укрінформу, таке рішення підтримали 9 із 19 членів комісії.

Решта кандидатів не набрали більше чотирьох голосів.

Роман Труба з 1997 року працював у Львівській прокуратурі. Очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ при генпрокурорі Віталії Яремі. Після відставки Яреми Труба був понижений на посаді і незабаром залишив ГПУ. На початку 2017 року він очолював департамент в юридичній компанії "Сектор права".

Конкурсна комісія проголосувала за обрання Ольги Варченко першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

За її кандидатуру проголосували 9 членів конкурсної комісії.

"За результатом рейтингового голосування кандидатом, щодо якого буде внесено подання на призначення першим заступником директора ДБР, є Варченко Ольга Олександрівна", - оголосив голова конкурсної комісії Роман Майданчик.

Як зазначалося, після призначення директора ДБР конкурсна комісія направить йому відповідне подання про призначення.

На другому місці після Варченко за кількістю голосів опинився Роман Гупал (5 голосів). Загалом на цю посаду претендувало 16 осіб.

Ольга Варченко обіймає посаду начальника управління процесуального керівництва державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.

Працювати в органах прокуратури почала в 2002 році, після закінчення університету, на посаді помічника прокурора Дарницького району міста Києва. У 2009 році працювала старшим слідчим, а згодом - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при проводження дізнання та досудового слідства прокуратури міста Києва. В Генеральній прокуратурі - з лютого 2016 року.

Державне бюро розслідувань - це правоохоронний орган, який буде розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями - за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро. ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Директор ДБР призначається на посаду Президентом за поданням Прем’єр-міністра відповідно до подання конкурсної комісії.

5 грудня 2016 року конкурсна комісія визначила 19 кандидатів, які будуть допущені до заключного етапу конкурсу.

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