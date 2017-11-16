У Кремлі кажуть: обмін бранцями не стосується політв’язнів

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає ТАСС."Поки не буде", - відповів Пєсков на питання, чи буде мати розвиток тема обміну ув’язненими між РФ і Україною після початку обговорення можливості обміну між Україною та ОРДЛО.За словами речника Путіна, "це зовсім інша субстанція".Як відомо, 15 листопада президент Росії Владімір Путін післяз представником ТКГ і його кумом Віктором Медведчуком у Ново-Єрусалимському монастирі обговорив питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами проросійських бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у телефонному режимі.Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську не піде на шантаж із приводу включення в обмін полоненими осіб, підозрюваних у вбивстві героїв Небесної Сотні.За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 особи. Бойовики підтвердили лише 88 заручників.Крім того, близько двох десятків громадян України ув’язнені в Росії з політичних мотивів.