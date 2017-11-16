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У Кремлі кажуть: обмін бранцями не стосується політв’язнів

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Опубліковано - 16.11.2017 21:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі кажуть: обмін бранцями не стосується політв’язнів
У Кремлі кажуть: обмін бранцями не стосується політв’язнів
Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявляє, що обговорення обміну полоненими між Україною й ОРДЛО не стосується обміну ув’язненими між РФ і Україною.

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає ТАСС.

"Поки не буде", - відповів Пєсков на питання, чи буде мати розвиток тема обміну ув’язненими між РФ і Україною після початку обговорення можливості обміну між Україною та ОРДЛО.

За словами речника Путіна, "це зовсім інша субстанція".

Як відомо, 15 листопада президент Росії Владімір Путін після зустрічі з представником ТКГ і його кумом Віктором Медведчуком у Ново-Єрусалимському монастирі обговорив питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами проросійських бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у телефонному режимі.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську не піде на шантаж із приводу включення в обмін полоненими осіб, підозрюваних у вбивстві героїв Небесної Сотні.

За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 особи. Бойовики підтвердили лише 88 заручників.

Крім того, близько двох десятків громадян України ув’язнені в Росії з політичних мотивів.

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