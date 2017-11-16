У Кремлі кажуть: обмін бранцями не стосується політв’язнів
Про це він сказав журналістам у вівторок, передає ТАСС.
"Поки не буде", - відповів Пєсков на питання, чи буде мати розвиток тема обміну ув’язненими між РФ і Україною після початку обговорення можливості обміну між Україною та ОРДЛО.
За словами речника Путіна, "це зовсім інша субстанція".
Як відомо, 15 листопада президент Росії Владімір Путін після
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську не піде на шантаж із приводу включення в обмін полоненими осіб, підозрюваних у вбивстві героїв Небесної Сотні.
За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 особи. Бойовики підтвердили лише 88 заручників.
Крім того, близько двох десятків громадян України ув’язнені в Росії з політичних мотивів.