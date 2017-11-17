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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Новини

Ситуація на фронті не покращилася

Війна з Росією (АТО) 111 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 17.11.2017 12:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті не покращилася
Ситуація на фронті не покращилася
Оперативна обстановка в районі проведення АТО дещо ускладнилася. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, на Луганському напрямку, епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга. Ворог, з невеликими перервами, близько трьох годин обстрілював наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Українські воїни майже на кожен обстріл відповідали прицільним вогнем. Також увечері під обстріли з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Макарового. Провокував противник наших воїнів зі стрілецької зброї й у районі Кримського.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Грубо порушуючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 152-мм поблизу Водяного. Зі 120- мм міномету бив по захисниках Павлополя і Широкиного. Наші позиції у передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО біля Новотроїцького, а під кінець доби незаконні збройні формування обстрілювали з великокаліберних кулеметів оборонців Старогнатівки.

Загалом, за минулу добу, окупанти 22 рази порушили перемир’я.

У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.




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