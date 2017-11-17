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Епідемія шпигуноманії? У МЗС України підтвердили затримання журналіста «Українського радіо» Шаройка

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Опубліковано - 17.11.2017 14:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Павло Шаройко
Павло Шаройко
Директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич підтвердив Радіо Свобода інформацію про затримання в Білорусі журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка. Він додав, що МЗС вживає заходів для захисту прав затриманого громадянина України.

«Обставини затримання не коментуємо», – додав Кирилич.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим у коментарі Радіо Свобода також зазначив, що посольство «розбирається в цій ситуації».

«Питання під нашим контролем», – сказав Кизим, додавши, що посольство України направило до МЗС Білорусі ноту.

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив про затримання Шаройка зранку 17 листопада. Він зазначив, що Шаройко працює власним кореспондентом «Українського радіо» в Білорусі. Аласанія, посилаючись на неофіційну інформацію, заявив, що журналісту висунули звинувачення в «шпигунстві».

Генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін, зі свого боку, розповів, що Шаройко близько двох тижнів не виходив на зв’язок. А керівник редакції закордонної кормережі «Українського радіо» Світлана Мялик повідомила з посиланням на дружину журналіста, що Шаройка заарештували 25 жовтня у Мінську, перед тим силовики провели обшуки у помешканні журналіста, і побачитись з ним не дозволяють.

Інформації від правоохоронних органів Білорусі з цього приводу наразі немає.

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