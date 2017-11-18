Фейкові мінування. Чергова атака телефонних терористів має російську адресу

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.Як повідомив він у фейсбуці, одинадцять таких повідомлення зареєстрували в Києві і по одному у Львові і Херсоні. Об’єктами у столиці називалися телеканал «ICTV», центральний автовокзал, автовокзал «Дарниця», торгово-розважальні центри «Атмосфера», «Аладдін», «Комод», «Квадрат», «Dream Town», універмаг «Україна» та станції «Либідська», «Святошин» і «Дніпро» Київського метрополітену, у Львові – Галицький районний суд, а в Херсоні – міськрада.Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки: «мінери» дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть «МТС Росія», повідомив Аброськін.«Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб для дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету – на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде. Правоохоронні органи на варті безпеки громадян та робитимуть все можливе, аби спокій та відчуття захищеності й надалі не лишали українців», – заявив він.При цьому В’ячеслав Аброськін попросив «із розуміння ставитися до заходів безпеки та не піддаватися на провокації».Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.Також Служба безпеки України заявляла, що принаймні деякі неправдиві телефонні повідомлення про мінування надходять із Росії і окупованих територій Донбасу і Криму.В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. Зокрема, в Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об’єктів.Так само хвилі повідомлень про замінування, які жодного разу не підтвердилися, вже кілька місяців охоплюють Росію. Там неофіційно заявляли, що принаймні деякі з таких повідомлень надходили з України, але офіційно Україну не звинувачували у причетності.