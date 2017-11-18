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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Фейкові мінування. Чергова атака телефонних терористів має російську адресу

Війна з Росією (АТО) 127 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 18.11.2017 12:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Фейкові мінування. Чергова атака телефонних терористів має російську адресу
Фейкові мінування. Чергова атака телефонних терористів має російську адресу
Упродовж дня 17 листопада до підрозділів Національної поліції України надійшло загалом 13 повідомлень про замінування, і принаймні частина з них надійшла з російської телефонної мережі.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Як повідомив він у фейсбуці, одинадцять таких повідомлення зареєстрували в Києві і по одному у Львові і Херсоні. Об’єктами у столиці називалися телеканал «ICTV», центральний автовокзал, автовокзал «Дарниця», торгово-розважальні центри «Атмосфера», «Аладдін», «Комод», «Квадрат», «Dream Town», універмаг «Україна» та станції «Либідська», «Святошин» і «Дніпро» Київського метрополітену, у Львові – Галицький районний суд, а в Херсоні – міськрада.

Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки: «мінери» дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть «МТС Росія», повідомив Аброськін.

«Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб для дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету – на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде. Правоохоронні органи на варті безпеки громадян та робитимуть все можливе, аби спокій та відчуття захищеності й надалі не лишали українців», – заявив він.

При цьому В’ячеслав Аброськін попросив «із розуміння ставитися до заходів безпеки та не піддаватися на провокації».

Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

Також Служба безпеки України заявляла, що принаймні деякі неправдиві телефонні повідомлення про мінування надходять із Росії і окупованих територій Донбасу і Криму.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. Зокрема, в Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об’єктів.

Так само хвилі повідомлень про замінування, які жодного разу не підтвердилися, вже кілька місяців охоплюють Росію. Там неофіційно заявляли, що принаймні деякі з таких повідомлень надходили з України, але офіційно Україну не звинувачували у причетності.

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