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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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“Никтоникогонеобменяет”. В Кремлі вже знайшли складнощі з обміном бранців

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Опубліковано - 18.11.2017 16:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Никтоникогонеобменяет”. В Кремлі вже знайшли складнощі з обміном бранців
“Никтоникогонеобменяет”. В Кремлі вже знайшли складнощі з обміном бранців
Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що у питанні обміну полоненими між Україною і ОРДЛО “багато проблем, що ускладнює сам обмін”.

Про це Пєсков заявив в коментарі журналістам, пише "ТАСС".

"Лідери невизнаних республік (ОРДЛО), погодившись у цілому з цією ініціативою (Медведчука), зазначили, що треба ще узгодити всі деталі звільнення з Києвом. А тут давно ситуація дуже непроста", - заявив Пєсков.

За його словами, Київ "багатьох утримуваних осіб тримає у статусі особливо тяжких злочинів, що, за законами України, не підлягає амністії", і українська влада "підводить під цю категорію зовсім різних осіб".

"Тому тут проблем дуже багато", - пояснив прес-секретар Путіна.

Як відомо, 15 листопада 2017 року президент РФ Владімір Путін та Віктор Медведчук зустрілися та обговорили питання обміну заручників на Донбасі. Під час зустрічі Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО та пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Після цього Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

Радник глави СБУ Юрій Тандіт заявив, що Україна готова передати бойовиками ОРДЛО понад 300 осіб з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників, яких ті готові передати українській стороні.

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