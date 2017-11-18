НАТО посилює східний фланг
Польща – член НАТО – робить активні зусилля з модернізації своїх збройних сил після російської анексії Криму. Комплекс «Patriot» призначений для виявлення, відстеження і знищення безпілотників, «крилатих ракет» і балістичних ракет малого радіусу дії. Передбачається, що Польща закупить 16 пускових установок і понад 200 протиракет.
Однак ця угода повинна бути ще схвалена Конгресом США, оскільки мова йде про передові військові технології. Законодавці мають право заблокувати угоду протягом 30 діб, однак подібне відбувається вкрай рідко.