Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють потужність обстрілів

Про це повідомив прес-центр АТО.Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Луганському напрямку. Тут, ще за дня, ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів у районі Троїцького. Уже за темної пори доби противник випустив 20 снарядів калібру 152-мм по оборонних укріпленнях біля Причепилівки, а з 82-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського. На цьому ж напрямку противник активно застосовував і піхотне озброєння. Захисників Луганського російські найманці неодноразово обстрілювали з озброєння БМП, а опорні пункти біля Станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богуславська незаконні збройні формування обстрілювали здебільшого із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.На Донецькому напрямку, у вечірню пору, епіцентр збройної нестабільності перемістився з Приазов’я у передмістя Авдіївки. Загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали декілька ділянок на підступах до цього прифронтового міста та у районі Кам’янки.Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення ворог здійснив 26 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.У 16-ти випадках наші військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів із зброї не забороненої Мінськими домовленостями.У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО отримав бойову травму. Він доставлений до військово-медичної установи.