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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють потужність обстрілів

Війна з Росією (АТО) 88 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.11.2017 11:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють потужність обстрілів
Ситуація на фронті: російські окупанти посилюють потужність обстрілів
Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. На різних ділянках лінії зіткнення російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості застосовуючи артилерію, танкове озброєння та міномети.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Луганському напрямку. Тут, ще за дня, ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів у районі Троїцького. Уже за темної пори доби противник випустив 20 снарядів калібру 152-мм по оборонних укріпленнях біля Причепилівки, а з 82-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського. На цьому ж напрямку противник активно застосовував і піхотне озброєння. Захисників Луганського російські найманці неодноразово обстрілювали з озброєння БМП, а опорні пункти біля Станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богуславська незаконні збройні формування обстрілювали здебільшого із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, у вечірню пору, епіцентр збройної нестабільності перемістився з Приазов’я у передмістя Авдіївки. Загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали декілька ділянок на підступах до цього прифронтового міста та у районі Кам’янки.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення ворог здійснив 26 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

У 16-ти випадках наші військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів із зброї не забороненої Мінськими домовленостями.

У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО отримав бойову травму. Він доставлений до військово-медичної установи.




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