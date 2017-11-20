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20 листопада 2017, понеділок

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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Заручники Кремля. У чому в Росії обвинувачують Сущенка

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Опубліковано - 20.11.2017 14:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Заручники Кремля. У чому в Росії обвинувачують Сущенка
Заручники Кремля. У чому в Росії обвинувачують Сущенка
Обвинувачення проти українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії підозрюють в шпигунстві, ґрунтується на двох зустрічах з однією людиною, розповів його адвокат Марк Фейгін.

Напередодні чергового суду щодо продовження затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії, його адвокат Марк Фейгін розповів DW про факти, на яких ґрунтується звинувачення проти нього. "Справа містить державну таємницю, але є деякі цікаві факти. Втім, вони не мають доленосної ролі. Основна фабула зводиться до двох епізодів спілкування Романа Сущенка з однією і тією ж людиною, а також епізодичному спілкуванні в інтернеті", - розповів DW Фейгін.

Як повідомлялося раніше, Сущенка обвинувачують у шпигунстві. "За версією слідства він намагався вияснити питання можливого вторгнення Росії в Україну. Нічого більше. Із заяв ФСБ складалося враження, що він Джеймс Бонд, який брав участь у перестрілках, спускався на парашуті, і тут відбувається якась підпільна війна спецслужб. Але там нічого такого немає", - говорить адвокат.

Нагадаємо, що на початку листопада Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ завершила розслідувати кримінальну справу щодо Романа Сущенка. За словами адвоката, основний суд по цій справі має відбутися в січні, але буде залежати від графіка суду та новорічних свят. Родину Сущенка не пустять на засідання суду. "В ньому можуть брати участь тільки учасники процесу: обвинувачення, захист, сам підзахисний та охорона", - говорить Марк Фейгін.

Співробітники ФСБ затримали українця в жовтні 2016 року в Москві. Російська контррозвідка підозрює журналіста у шпигунстві. ФСБ називає Сущенка співробітником головного управління розвідки міноборони України. Втім, Сущенко працював кореспондентом інформагентства "Укрінформ" у Парижі та шість років проживав на території Франції. Сторона захисту пояснює, що він неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував там із особистих мотивів, оскільки має в цій країні родичів.

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