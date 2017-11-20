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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Аваков переконаний, що встановлення камер відеофіксації істотно і швидко наведе лад на дорогах

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Опубліковано - 20.11.2017 16:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Аваков переконаний, що встановлення камер відеофіксації істотно і швидко наведе лад на дорогах
Аваков переконаний, що встановлення камер відеофіксації істотно і швидко наведе лад на дорогах
Міністр внутрішніх справ висловив сподівання, що у грудні Верховна Рада проголосує за закон, який дозволить ввести відеофіксацію правопорушень на дорогах і це дасть можливість істотно знизити смертність на дорогах.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«4 тисячі камер, які будуть поставлені по всій країні за півтора року після прийняття закону у Верховній Раді, сподіваюся, в грудні, призведе до зниження спочатку на 30%, потім на 50% аварійності та смертності», - сказав Арсен Аваков.

Він зазначив також, що зниження допустимої швидкості руху машин в населених пунктах до 50 км / год дозволить істотно знизити смертність на дорогах.

«На думку європейських експертів і міжнародної організації різниця між 50 і 60км / год дає 80% зменшення смертності. І якщо заради цього потрібно буде їздити не 60, а 50 км / год, думаю, що кожен з вас з цим погодиться», - сказав міністр.

Замість післямови.Коли МВС очолював Юрій Луценко вже запускали систему відеофіксації порушень ПДР і патрульних ДАІ озброювали радарами для вимірювання швидкості. Витратили на це неабиякі кошти платників податків. І що? А нічого. «Листи щастя» - чи не єдине, що залишилося в народній пам’яті від цього експерименту. Чи знизилася аварійність? Суттєвих проривів зафіксовано не було. Навпаки, виникла палка дискусія щодо точності замірів, "спритних рученят" міліціонерів, ну, і, звичайно, корупції.

На жаль, саме про уникнення цих вад попереднього експеримента ні Аваков, ні його підлеглі - ані слова. Хоча, як на наш «хлопський розум», саме з цього, з ретельного аналізу вад попередньої експлуатації системи, варто було б починати.

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