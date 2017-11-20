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21 листопада 2017, вівторок

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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Шпигуноманія. Чекісти звинувачують дипломата і журналіста з України у шпигунстві

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Опубліковано - 20.11.2017 17:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Совітський агітплакат часів сталінізму
Совітський агітплакат часів сталінізму
Мінськ звинувачує Київ у створенні агентурної мережі на території Білорусі.

У білоруському КГБ стверджують, що затриманий раніше український журналіст Павло Шаройко зізнався у роботі на розвідку. Про це заявив офіційний представник КГБ Дмітрій Побяржін, передає кореспондент російської служби Бі-бі-сі Татьяна Мельничук.

Радника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова оголосили персоною нон-грата через те, що він нібито був координатором Шаройка. КГБ назвав дипломата співробітником Головного управління розвідки Міноборони, а його роботу у посольстві - прикриттям.

"Затримали на гарячому"

Білоруські спецслужби заявляють, що Павло Шаройко є полковником військової розвідки України і його робота на посаді акредитованого кореспондента Національної суспільної телерадіокомпанії України була прикриттям.

Як стверджує КГБ, вони отримали "докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Білорусі".

Під час обшуку у Шаройка знайшли копії розвідувальних донесень, "спрямованих раніше в центр", сказав представник КГБ.

Спецслужба стверджує, що Шаройко створив агентурну мережу з білорусів, які за винагороду збирали для нього розвіддані.

Щодо Павла Шаройка порушили кримінальну справу за статтею 358 КК Білорусі - за шпигунство.

При зборі секретних матеріалів також затримали громадянина Білорусі, його звинуватили у державній зраді. Він, за повідомленням Дмітрія Побяржіна, визнав свою провину і розповів, що за завданням української розвідки за гроші передавав інформацію про обороноздатність Білорусії.

Працював у ГУР

Павло Шаройко закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю військова журналістика.

У 2001 році в Головному управлінні розвідки Міноборони України вперше створили прес-службу, яку очолив Павло Шаройко. У ГУР він працював до 2009 року.

У Білорусі Шаройко спочатку очолював корпункт українського агентства УНІАН, потім став власкором "Українського радіо".

Про затримання Павла Шаройка стало відомо 17 листопада, коли про це в Києві заявив голова Національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Дружина Шаройка Олена, яка була тоді в столиці України, розповіла пресі, що не повідомляла про арешт, боячись нашкодити чоловікові. За її словами, в мінській квартирі, яку знімали подружжя, в день затримання провели обшук.

Жінка згодом повідомила, що Павло Шаройко перебуває в СІЗО КДБ в Мінську.

Дмітрій Побяржін розповів, що КГБ і МЗС інформували Україну про затримання Шаройка ще 25 жовтня, але "з урахуванням характеру двосторонніх відносин" домовились не розголошувати інформацію.

Як повідомляють українські ЗМІ, Олена Шаройко з дочкою повернулися до Мінська, щоб допомагати чоловіку.

МЗС України також перевіряє інформацію про затримання в Білорусі ще одного українця - Олександра Скиби. За даними ЗМІ, директора ПАТ "Завод обважнювачів" затримали ще 15 листопада, коли він поїхав до Мінська на ділові переговори.

В серпні у Білорусі зник 19-річний син офіцера Держприкордонслужби України Павло Гриб. Пізніше стало відомо, що його затримала ФСБ Росії і доправили до слідчого ізолятора російського Краснодара.

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