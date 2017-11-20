Шпигуноманія. Чекісти звинувачують дипломата і журналіста з України у шпигунстві

Совітський агітплакат часів сталінізму

У білоруському КГБ стверджують, що затриманий раніше український журналіст Павло Шаройко зізнався у роботі на розвідку. Про це заявив офіційний представник КГБ Дмітрій Побяржін, передає кореспондент російської служби Бі-бі-сі Татьяна Мельничук.Радника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова оголосили персоною нон-грата через те, що він нібито був координатором Шаройка. КГБ назвав дипломата співробітником Головного управління розвідки Міноборони, а його роботу у посольстві - прикриттям.Білоруські спецслужби заявляють, що Павло Шаройко є полковником військової розвідки України і його робота на посаді акредитованого кореспондента Національної суспільної телерадіокомпанії України була прикриттям.Як стверджує КГБ, вони отримали "докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Білорусі".Під час обшуку у Шаройка знайшли копії розвідувальних донесень, "спрямованих раніше в центр", сказав представник КГБ.Спецслужба стверджує, що Шаройко створив агентурну мережу з білорусів, які за винагороду збирали для нього розвіддані.Щодо Павла Шаройка порушили кримінальну справу за статтею 358 КК Білорусі - за шпигунство.При зборі секретних матеріалів також затримали громадянина Білорусі, його звинуватили у державній зраді. Він, за повідомленням Дмітрія Побяржіна, визнав свою провину і розповів, що за завданням української розвідки за гроші передавав інформацію про обороноздатність Білорусії.Павло Шаройко закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю військова журналістика.У 2001 році в Головному управлінні розвідки Міноборони України вперше створили прес-службу, яку очолив Павло Шаройко. У ГУР він працював до 2009 року.У Білорусі Шаройко спочатку очолював корпункт українського агентства УНІАН, потім став власкором "Українського радіо".Про затримання Павла Шаройка стало відомо 17 листопада, коли про це в Києві заявив голова Національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.Дружина Шаройка Олена, яка була тоді в столиці України, розповіла пресі, що не повідомляла про арешт, боячись нашкодити чоловікові. За її словами, в мінській квартирі, яку знімали подружжя, в день затримання провели обшук.Жінка згодом повідомила, що Павло Шаройко перебуває в СІЗО КДБ в Мінську.Дмітрій Побяржін розповів, що КГБ і МЗС інформували Україну про затримання Шаройка ще 25 жовтня, але "з урахуванням характеру двосторонніх відносин" домовились не розголошувати інформацію.Як повідомляють українські ЗМІ, Олена Шаройко з дочкою повернулися до Мінська, щоб допомагати чоловіку.МЗС України також перевіряє інформацію про затримання в Білорусі ще одного українця - Олександра Скиби. За даними ЗМІ, директора ПАТ "Завод обважнювачів" затримали ще 15 листопада, коли він поїхав до Мінська на ділові переговори.В серпні у Білорусі зник 19-річний син офіцера Держприкордонслужби України Павло Гриб. Пізніше стало відомо, що його затримала ФСБ Росії і доправили до слідчого ізолятора російського Краснодара.