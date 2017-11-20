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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Воєнна розвідка України офіційно заявила, що журналіст Шаройко не шпигун і таким не був

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Опубліковано - 20.11.2017 19:09 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Воєнна розвідка України офіційно заявила, що журналіст Шаройко не шпигун і таким не був
Воєнна розвідка України офіційно заявила, що журналіст Шаройко не шпигун і таким не був
ГУР МО України виступило з офіційною заявою щодо нібито причетності до ведення розвідувальної діяльності на території Республіки Білорусь.

Ми надаємо текст заяви без змін і коментарів:

Заява служби зв’язків з громадськістю ГУР МО України

20 листопада ц. р. білоруські засоби масової інформації (далі – ЗМІ) розповсюдили заяву офіційного представника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь щодо причетності українського журналіста Павла Шаройка до створення агентурної мережі та ведення розвідувальної діяльності на території Республіки Білорусь. Також у вказаній заяві зазначено, що Павло Шаройко зізнався, що є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – ГУР МО України).

Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що викладена у зазначеній заяві інформація не відповідає дійсності.

Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Після звільнення П. Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом на території Республіки Білорусь.

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