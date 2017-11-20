Воєнна розвідка України офіційно заявила, що журналіст Шаройко не шпигун і таким не був
Ми надаємо текст заяви без змін і коментарів:
Заява служби зв’язків з громадськістю ГУР МО України
20 листопада ц. р. білоруські засоби масової інформації (далі – ЗМІ) розповсюдили заяву офіційного представника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь щодо причетності українського журналіста Павла Шаройка до створення агентурної мережі та ведення розвідувальної діяльності на території Республіки Білорусь. Також у вказаній заяві зазначено, що Павло Шаройко зізнався, що є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – ГУР МО України).
Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що викладена у зазначеній заяві інформація не відповідає дійсності.
Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Після звільнення П. Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом на території Республіки Білорусь.