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- в містечку Заліщики (Тернопільська область), після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році, деякий час перебував польський уряд. А вже після вступу у війну Радянського Союзу, цей уряд через Румунію евакуюється в Англію, й до 1945 року вважався легітимним урядом Польщі...

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Шпигуноманія. Чекісти затримали ще одного українця

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Опубліковано - 20.11.2017 20:07 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Совітський агітплакат часів сталінізму
Совітський агітплакат часів сталінізму
Білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ “Завод обважнювачів” Олександра Скибу.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив заступник директора Департаменту, начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв’язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою", - повідомив Кирилич.

"Посольство просить невідкладно повідомити про причини, обставини затримання, місце та умови тримання громадянина України", - додав він.

"Українська правда" також звернулась за коментарем до керівництва заводу, однак там відмовились коментувати ситуацію. Секретар відповіла, що не може нічого сказати з приводу затримання директора підприємства, а інше керівництво наразі у відрядженні, коли повернеться - вона не знає.

Як відомо, 25 жовтня в Білорусі був затриманий український журналіст Павло Шаройко за підозрою у шпигунстві.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".

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