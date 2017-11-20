Шпигуноманія. Чекісти затримали ще одного українця

Совітський агітплакат часів сталінізму

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив заступник директора Департаменту, начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич."Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв’язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою", - повідомив Кирилич."Посольство просить невідкладно повідомити про причини, обставини затримання, місце та умови тримання громадянина України", - додав він."Українська правда" також звернулась за коментарем до керівництва заводу, однак там відмовились коментувати ситуацію. Секретар відповіла, що не може нічого сказати з приводу затримання директора підприємства, а інше керівництво наразі у відрядженні, коли повернеться - вона не знає.Як відомо, 25 жовтня в Білорусі бувукраїнський журналіст Павло Шаройко за підозрою у шпигунстві.Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізнішеу СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".