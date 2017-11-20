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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Сировина, в українському експорті, становить 70%

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Опубліковано - 20.11.2017 22:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Сировина, в українському експорті, становить 70%
Сировина, в українському експорті, становить 70%
Український експорт має переважно сировинний характер. Частка високотехнологічного експорту становить лише 5,5% від загального обсягу українського експорту.

Про це йдеться в аналітичному звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України.

"Український експорт має переважно сировинний характер (за результатами 2016 року, частка продукції АПК, металургійної та хімічної промисловості та мінеральної сировини становить 70% експорту) та складається з проміжних товарів з відносно низькою технологічною складовою - частка високотехнологічного експорту у 2015 році становила лише 5,5% від загального обсягу українського експорту", - йдеться у звіті.

Як зазначають в Мінекономрозвитку, наразі існує потреба в оновленні технологічних процесів на українських підприємствах з метою поступового перетворення економіки України в більш інноваційну та наукомістку і, як наслідок, більш конкурентоспроможну на світових ринках.

"Уряд зосереджений над створенням механізму експорту готової продукції замість сировини, який реалізується у рамках принципів конкуренції, прозорості та формування доданої вартості", - йдеться у звіті.

При цьому серед пріоритетних секторів економіки, які спроможні розвивати високотехнологічний експорт, в міністерстві, зокрема, називають:

- сектор виробництва запчастин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості (українська аерокосмічна галузь є консолідованим сектором, який виробляє авіаційну та космічну техніку, а також частини та комплектуючі до них);

- сектор машинобудування (у секторі домінує легке машинобудування: турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси, ізольовані проводи та кабелі для транспортних засобів. Важке машинобудування включає: транспортні засоби, залізничні і трамвайні локомотиви, частини та комплектуючі до них);

- сектор харчової промисловості та напоїв (сектор володіє значною ресурсною базою, людським капіталом, має налагоджене виробництво і досвід роботи у харчовій промисловості).

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