Сировина, в українському експорті, становить 70%

Про це йдеться вМіністерства економічного розвитку і торгівлі щодо тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України."Український експорт має переважно сировинний характер (за результатами 2016 року, частка продукції АПК, металургійної та хімічної промисловості та мінеральної сировини становить 70% експорту) та складається з проміжних товарів з відносно низькою технологічною складовою - частка високотехнологічного експорту у 2015 році становила лише 5,5% від загального обсягу українського експорту", - йдеться у звіті.Як зазначають в Мінекономрозвитку, наразі існує потреба в оновленні технологічних процесів на українських підприємствах з метою поступового перетворення економіки України в більш інноваційну та наукомістку і, як наслідок, більш конкурентоспроможну на світових ринках."Уряд зосереджений над створенням механізму експорту готової продукції замість сировини, який реалізується у рамках принципів конкуренції, прозорості та формування доданої вартості", - йдеться у звіті.При цьому серед пріоритетних секторів економіки, які спроможні розвивати високотехнологічний експорт, в міністерстві, зокрема, називають:- сектор виробництва запчастин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості (українська аерокосмічна галузь є консолідованим сектором, який виробляє авіаційну та космічну техніку, а також частини та комплектуючі до них);- сектор машинобудування (у секторі домінує легке машинобудування: турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси, ізольовані проводи та кабелі для транспортних засобів. Важке машинобудування включає: транспортні засоби, залізничні і трамвайні локомотиви, частини та комплектуючі до них);- сектор харчової промисловості та напоїв (сектор володіє значною ресурсною базою, людським капіталом, має налагоджене виробництво і досвід роботи у харчовій промисловості).