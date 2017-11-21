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21 листопада 2017, вівторок

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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуація на фронті: дії російських окупантів прямо засвідчують дієвість Мінських домовленостей

Війна з Росією (АТО) 100 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 21.11.2017 11:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: дії російських окупантів прямо засвідчують дієвість Мінських домовленостей
Ситуація на фронті: дії російських окупантів прямо засвідчують дієвість Мінських домовленостей
Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії розмежування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Приазов’ї, що на Донецькому напрямку. Ще за світлої пори доби ворог неодноразово вів вогонь з мінометів різних типів та піхотного озброєння по оборонцях Водяного, Павлополя і Чермалика. Із настанням сутінок противник обстріляв із міномету калібру 120-мм захисників Талаківки. Загалом, по оборонних укріпленнях цих чотирьох населених пунктів російські найманці випустили майже 100 мін різних типів. Також з мінометів 82-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку впродовж доби проросійські незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь у районі Новгородського, з озброєння БМП - біля Луганського, а з великокаліберних кулеметів - неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

Загалом, за минулу добу, окупанти 17 разів порушили перемир’я.

У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника.

У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО загинув.




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