В РФ сталася аварія на ядерному об’єкті

Раніше державна корпорація «Росатом», якій належить комбінат, заперечувала повідомлення про аварію на підприємстві.З проханням надати відомості про радіаційну обстановку на території Росії звернулося до Росгідромету російське відділення «Грінпіс». У відповіді фахівці охарактеризували рівень радіаційного забруднення в стокілометрової зоні навколо підприємства як «високий» і «екстремально високий». У відомстві також підтвердили, що в період з 25 вересня по 6 жовтня «виникли умови для активного перенесення повітряних мас і забруднюючих речовин з території Південного Уралу і південного Сибіру в район Середземномор’я і потім на північ Європи».Комбінат «Маяк» є одним з найбільших російських підприємств з переробки радіоактивних матеріалів. Він був заснований у 1948 році.Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, щорадіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об’єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Раніше радіоактивну хмару над Європою зафіксували і вчені з Німеччини. Вони також вказували на південь Уралу як імовірне джерело викиду радіоактивної речовини рутеній-106.Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.