“Сиріянаш”. Путін заявив про швидке завершення військової операції в Сирії

Президент Росії Владімір Путін заявив про швидке закінчення військової операції в Сирії. "До повної перемоги над тероризмом, звичайно, ще дуже далеко. Але що стосується нашої спільної роботи по боротьбі з терористами на території Сирії, ця військова операція дійсно завершується", - заявив Путін під час зустрічі з сирійським президентом Башаром Асадом в понеділок, 20 листопада, в Сочі.За словами Путіна, в даний час необхідно "перейти до політичних процесів" мирного врегулювання. Як зазначається в протоколі зустрічі, розміщеному у вівторок, 21 листопада, на сайті Кремля, під час переговорів з Асадом російський президент висловив надію "на активну участь ООН" у процесі сирійського врегулювання.У свою чергу, Асад подякував Путіну за підтримку Кремлем урядових військ в Сирії. Востаннє Путін і Асад зустрічалися в жовтні 2015 року, коли сирійський президент відвідав Москву з коротким візитом. Почати виведення основної частини російського військового угруповання з Сирії Путін розпорядився ще в березні 2016 року.Також Путін наголосив, що його спецпредставник у Сирії Алєксандр Лаврєнтьєв приїде на зустріч "ер-Ріядської групи" сирійської опозиції, яка відбудеться 22-23 листопада в столиці Саудівської Аравії. Крім того, в середу, 22 листопада, в Сочі має пройти ще одна зустріч щодо ситуації в Сирії президенти Ірану і Туреччини.Путін також повідомив, що має намір обговорити найближчим часом сирійський конфлікт з президентом США Дональдом Трампом та лідерами ряду близькосхідних держав, зокрема еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані.