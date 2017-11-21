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21 листопада 2017, вівторок

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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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“Сиріянаш”. Путін заявив про швидке завершення військової операції в Сирії

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Опубліковано - 21.11.2017 14:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Сиріянаш”. Путін заявив про швидке завершення військової операції в Сирії
“Сиріянаш”. Путін заявив про швидке завершення військової операції в Сирії
До перемоги над тероризмом “ще далеко”, але Москва завершує операцію в Сирії, заявив президент РФ Владімір Путін на зустрічі із сирійським лідером Башаром Асадом.

Президент Росії Владімір Путін заявив про швидке закінчення військової операції в Сирії. "До повної перемоги над тероризмом, звичайно, ще дуже далеко. Але що стосується нашої спільної роботи по боротьбі з терористами на території Сирії, ця військова операція дійсно завершується", - заявив Путін під час зустрічі з сирійським президентом Башаром Асадом в понеділок, 20 листопада, в Сочі.

За словами Путіна, в даний час необхідно "перейти до політичних процесів" мирного врегулювання. Як зазначається в протоколі зустрічі, розміщеному у вівторок, 21 листопада, на сайті Кремля, під час переговорів з Асадом російський президент висловив надію "на активну участь ООН" у процесі сирійського врегулювання.

У свою чергу, Асад подякував Путіну за підтримку Кремлем урядових військ в Сирії. Востаннє Путін і Асад зустрічалися в жовтні 2015 року, коли сирійський президент відвідав Москву з коротким візитом. Почати виведення основної частини російського військового угруповання з Сирії Путін розпорядився ще в березні 2016 року.

Представник РФ приїде на зустріч сирійської опозиції

Також Путін наголосив, що його спецпредставник у Сирії Алєксандр Лаврєнтьєв приїде на зустріч "ер-Ріядської групи" сирійської опозиції, яка відбудеться 22-23 листопада в столиці Саудівської Аравії. Крім того, в середу, 22 листопада, в Сочі має пройти ще одна зустріч щодо ситуації в Сирії президенти Ірану і Туреччини.

Путін також повідомив, що має намір обговорити найближчим часом сирійський конфлікт з президентом США Дональдом Трампом та лідерами ряду близькосхідних держав, зокрема еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

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