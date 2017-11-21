Російське мінприроди вважає, що зафіксовані концентрації рутенію-106 не перевищували норму

У відомстві заявили про це після того, як російське відділення міжнародної екологічної організації «Грінпіс» 20 листопада звернулося в прокуратуру і держкорпорацію «Росатом» із вимогою розслідувати можливе приховування викиду радіації в атмосферу. У зверненні «Грінпіс» цитував дані Росгідромету (який входить у структуру Мінприроди), що свідчать про «екстремально високий» рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у Челябінській області Росії в кінці вересня.У російському відомстві 21 листопада заявили, що «щиро здивовані» позицією громадської організації, «некомпетентні оцінки якої призвели до масового поширення недостовірної інформації в ЗМІ».Як заявили в Мінприроди, зафіксоване перевищення вмісту рутенію у підготовленому Росгідрометом звіті від 12 жовтня, на який посилаються в «Грінпісі», пояснюється відсутністю даного радіонукліда в попередніх пробах.«Рівні вмісту рутенію-106 були на кілька порядків нижчими від допустимої об’ємної активності, встановленої нормами радіаційної безпеки... Зазначалося, що для даного радіонукліда критерії екстремально високого забруднення (ЕВЗ) не встановлені. Перевищення вмісту рутенію-106 у пробах щодо попереднього періоду в «сотні» раз пояснюється відсутністю даного радіонукліда в попередніх пробах», – йдеться в повідомленні.Тим часом, на заводі «Маяк», який є одним з найбільших російських підприємств з переробки радіоактивних матеріалів, заявили, що не причетні до викиду рутенію. У «Росатомі» також заявили, що ніяких інцидентів і аварій на його об’єктах не відбувалося., що були більшими ніж мінімально фіксовані активності, однак не перевищували допустимих значень, які б мали наслідки для здоров’я населення або довкілля.Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об’єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Раніше радіоактивну хмару над Європою зафіксували і вчені з Німеччини. Вони також вказували на південь Уралу як імовірне джерело викиду радіоактивної речовини рутеній-106.Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.