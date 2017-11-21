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Російське мінприроди вважає, що зафіксовані концентрації рутенію-106 не перевищували норму

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Опубліковано - 21.11.2017 16:04 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російське мінприроди вважає, що зафіксовані концентрації рутенію-106 не перевищували норму
Російське мінприроди вважає, що зафіксовані концентрації рутенію-106 не перевищували норму
Міністерство природи Росії заявляє, що зафіксовані у кінці вересня – на початку жовтня рівні вмісту рутенію-106 у повітрі були на «декілька порядків нижчими» від допустимих значень.

У відомстві заявили про це після того, як російське відділення міжнародної екологічної організації «Грінпіс» 20 листопада звернулося в прокуратуру і держкорпорацію «Росатом» із вимогою розслідувати можливе приховування викиду радіації в атмосферу. У зверненні «Грінпіс» цитував дані Росгідромету (який входить у структуру Мінприроди), що свідчать про «екстремально високий» рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у Челябінській області Росії в кінці вересня.

У російському відомстві 21 листопада заявили, що «щиро здивовані» позицією громадської організації, «некомпетентні оцінки якої призвели до масового поширення недостовірної інформації в ЗМІ».

Як заявили в Мінприроди, зафіксоване перевищення вмісту рутенію у підготовленому Росгідрометом звіті від 12 жовтня, на який посилаються в «Грінпісі», пояснюється відсутністю даного радіонукліда в попередніх пробах.

«Рівні вмісту рутенію-106 були на кілька порядків нижчими від допустимої об’ємної активності, встановленої нормами радіаційної безпеки... Зазначалося, що для даного радіонукліда критерії екстремально високого забруднення (ЕВЗ) не встановлені. Перевищення вмісту рутенію-106 у пробах щодо попереднього періоду в «сотні» раз пояснюється відсутністю даного радіонукліда в попередніх пробах», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, на заводі «Маяк», який є одним з найбільших російських підприємств з переробки радіоактивних матеріалів, заявили, що не причетні до викиду рутенію. У «Росатомі» також заявили, що ніяких інцидентів і аварій на його об’єктах не відбувалося.

У Державній інспекції ядерного регулювання України 6 жовтня повідомляли, що на території країни у період з 29 вересня по 3 жовтня також зафіксували підвищення концентрації активності радіонукліду штучного походження рутеній -106, що були більшими ніж мінімально фіксовані активності, однак не перевищували допустимих значень, які б мали наслідки для здоров’я населення або довкілля.

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об’єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Раніше радіоактивну хмару над Європою зафіксували і вчені з Німеччини. Вони також вказували на південь Уралу як імовірне джерело викиду радіоактивної речовини рутеній-106.

Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.

Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.

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