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Чи знаєте Ви, що:
- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Чвари сепарів. В окупованому Луганську зчепилися угруповання окупантів

Війна з Росією (АТО) 81 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 21.11.2017 18:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чвари сепарів. В окупованому Луганську зчепилися угруповання окупантів
Чвари сепарів. В окупованому Луганську зчепилися угруповання окупантів
В окупованому Луганську кілька годин не працює телебачення та радіо.

Про це у телефоній розмові повідомили мешканці міста.

"Уже дві години не працює жоден телеканал. Радіо теж не працює. Може, хоч ви мені розкажете, що тут у нас відбувається?", – сказав один зі співрозмовників.

При цьому на YouTube-каналі в інтернеті виходять випуски новин так званої ДТРК "ЛНР", де показують присутність неідентифікованих озброєних людей та бронетехніку в центрі міста.

Також інший мешканець Луганська розповів, що його спроба отримати в поштовому відділенні грошовий переказ була невдалою.

"Ми з дружиною підійшли – відділення зачинене. Поки ми дивилися оголошення на дверях, вийшов співробітник пошти. На наше запитання, коли можна буде отримати гроші, він заявив, що десь за годину до того приїхала інкасаторська машина й забрала всі гроші. І додав, що раніше такого ніколи не було", – розповідає співрозмовник.

За його ж словами, проходячи повз один із банків, він побачив доволі велику чергу. Це його здивувало, оскільки луганчани вже звикли до напівпорожніх банківських приміщень, а тому відповідна ситуація, на його думку, може свідчити про те, що люди почали запасатися всім необхідним.

Як повідомлялося раніше, 21 листопада озброєні люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків оточили в окупованому Луганську будівлю так званого "Міністерства закордонних справ ЛНР" та весь урядовий квартал міста. Згодом, ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький виступив із заявою та повідомив, що ця ситуація пов’язана із відстороненням від займаної посади міністра внутрішніх справ Ігоря Корнету, що відбулося напередодні.

Згодом депутат Верховної Ради України Антон Геращенко повідомив, що конфлікт між "головою ЛНР" Ігорем Плотницьким та "екс-міністром внутрішніх справ ЛНР" Ігорем Корнетом розгорівся через те, що вони не поділили між собою контрабандні потоки, доходи від різного роду злочинної діяльності.

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