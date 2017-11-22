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Президент Порошенко скликав засідання Воєнного кабінету

Війна з Росією (АТО) 89 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.11.2017 10:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент Порошенко скликав засідання Воєнного кабінету
Президент Порошенко скликав засідання Воєнного кабінету
Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області Президент Петро Порошенко скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

Глава держави заслухав доповідь щодо останніх подій від присутніх керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків провокацій з боку бойовиків.
«У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави також доручив українському представнику у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) активізувати взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ для інформування наших західних союзників.

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