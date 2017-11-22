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22 листопада 2017, середа

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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Росія концентрує біля кордону з Україною бронетехніку

Війна з Росією (АТО) 106 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.11.2017 11:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія концентрує біля кордону з Україною бронетехніку
Росія концентрує біля кордону з Україною бронетехніку
Декілька днів тому в Луганській області співробітники Держприкордонслужби затримали за незаконний перетин державного кордону України чоловіка. Під час фільтраційних заходів представники оперативно-розшукових підрозділів прикордонного відомства з’ясували деякі факти пересування російських військових поблизу кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Декілька днів тому в Луганській області співробітники Держприкордонслужби затримали за незаконний перетин державного кордону України чоловіка. Він прямував з сусідньої Росії оминаючи пункти пропуску. Порушником виявився наш співвітчизник, який згодом розповів про обставини своєї «мандрівки». Також під час фільтраційних заходів представники оперативно-розшукових підрозділів прикордонного відомства з’ясували деякі факти пересування російських військових поблизу кордону.

Наш співвітчизник, 1984 року народження, понад три роки працював в Воронезькій області в РФ за мізерну плату через відсутність паспортного документа, адже в нього його вилучили незаконним шляхом. Робота чоловіка полягала в перепродажі пального, яке він, за сприянням роботодавця, генерала МВС РФ у відставці, отримував у російських військових.

Крім того, українець розповів, що через населений пункт Кантемирівка, Воронезької області, де він мешкав, 2-3 рази на місяць у бік україно-російського кордону слідувала велика кількість броньованої техніки. З одного такого ешелону чоловік отримував незаконним шляхом близько 1000 літрів дизпалива, яке зливалось з бронетехніки.

У розмовах з російськими військовими, які супроводжували такі ешелони, чоловіку стало відомо, що вони прямують нібито на тактичні навчання до Ростовської області неподалік українського кордону. Але із власних спостережень затриманий повідомив, що у зворотній бік техніки поверталось значно менше.

Через зневажливе ставлення до нього в сусідній країні та погрози наш співвітчизник вирішив повернутися в Україну. Однак через відсутність у нього паспортного документа був вимушений перетинати російсько-український кордону поза пунктом пропуску поблизу н.п. Мілове Луганської області, де й був затриманий українськими прикордонниками.

На цей момент тривають заходи щодо встановлення особи правопорушника, його подальшу долю вирішуватиме суд.


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