Росія концентрує біля кордону з Україною бронетехніку

Про цеДержприкордонслужба.Декілька днів тому в Луганській області співробітники Держприкордонслужби затримали за незаконний перетин державного кордону України чоловіка. Він прямував з сусідньої Росії оминаючи пункти пропуску. Порушником виявився наш співвітчизник, який згодом розповів про обставини своєї «мандрівки». Також під час фільтраційних заходів представники оперативно-розшукових підрозділів прикордонного відомства з’ясували деякі факти пересування російських військових поблизу кордону.Наш співвітчизник, 1984 року народження, понад три роки працював в Воронезькій області в РФ за мізерну плату через відсутність паспортного документа, адже в нього його вилучили незаконним шляхом. Робота чоловіка полягала в перепродажі пального, яке він, за сприянням роботодавця, генерала МВС РФ у відставці, отримував у російських військових.Крім того, українець розповів, що через населений пункт Кантемирівка, Воронезької області, де він мешкав, 2-3 рази на місяць у бік україно-російського кордону слідувала велика кількість броньованої техніки. З одного такого ешелону чоловік отримував незаконним шляхом близько 1000 літрів дизпалива, яке зливалось з бронетехніки.У розмовах з російськими військовими, які супроводжували такі ешелони, чоловіку стало відомо, що вони прямують нібито на тактичні навчання до Ростовської області неподалік українського кордону. Але із власних спостережень затриманий повідомив, що у зворотній бік техніки поверталось значно менше.Через зневажливе ставлення до нього в сусідній країні та погрози наш співвітчизник вирішив повернутися в Україну. Однак через відсутність у нього паспортного документа був вимушений перетинати російсько-український кордону поза пунктом пропуску поблизу н.п. Мілове Луганської області, де й був затриманий українськими прикордонниками.На цей момент тривають заходи щодо встановлення особи правопорушника, його подальшу долю вирішуватиме суд.