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Чвари сепарів. ЗСУ готові до будь-якого сценарію подій

Війна з Росією (АТО) 75 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.11.2017 17:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чвари сепарів. ЗСУ готові до будь-якого сценарію подій
Чвари сепарів. ЗСУ готові до будь-якого сценарію подій
Збройні сили України (ЗСУ) зараз перебувають у стані постійної бойової готовності, наразі увага прикута до ситуації у Луганську.

Про це повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу у середу, 22 листопада.

«Через бойову активність окупантів на передовій наші підрозділи перебувають у постійній бойовій готовності, спостерігають за ситуацією. Зараз ми більше уваги приділяємо ситуації, яка відбувається у Луганську та навколо міста. Одразу зніму питання щодо підвищення готовності. Вона і так дуже висока. Далі підвищувати, вже немає куди. Тому що бійці перебувають у стані постійної бойової готовності", - сказав Лисенко.

Він додав, що також приведені у готовність резервні сили, сили, які знаходяться у місцях відведення техніки.

"Якщо ситуація буде загострюватись, ми будемо вживати всі необхідні заходи для того, щоб ворог не просунувся вперед. Для цього ми обов’язково будемо інформувати наших західних партнерів, а також вживати всі заходи, щоб не постраждало цивільне населення. Буде обов’язкове інформування, якщо буде загострення», - сказав речник Міноборони.

На запитання чи відповідає дійсності інформація про те, що РФ направила до самопроголошеної «ЛНР» велику кількість бронетехніки, Лисенко відповів:

«Було зафіксовано колони військової техніки з особовим складом, бронетранспортери. Інформація про танки, які начебто заходили, не підтвердилась. Річ у тім, що у Луганську та навколо і так достатньо цієї техніки. Навіть, настільки багато, що у них не вистачає механіків-водіїв аби цю техніку підняти і вирушити в якийсь район. Ми за ситуацією спостерігаємо, працюють наші оперативні канали, працює розвідка, в тому числі і повітряна. До цієї ситуація прикута увага багатьох розвідувальних підрозділів, у тому числі, іноземних країн».

Як повідомлялося раніше, озброєні люди в камуфляжі і без розпізнавальних знаків 21 листопада заблокували в окупованому Луганську будівлю так званого «Міністерства закордонних справ ЛНР», а також увесь "урядовий" квартал міста. Вони були озброєні стрілецькою зброєю і гранатометами та відмовилися підкорятися вимогам ватажка терористичного угрупування "ЛНР" Ігоря Плотницького. Згодом Плотницький виступив із заявою та повідомив, що ця ситуація пов’язана із відстороненням напередодні від займаної посади міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета.

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