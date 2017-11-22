Чвари сепарів. ЗСУ готові до будь-якого сценарію подій
Про це повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу у середу, 22 листопада.
«Через бойову активність окупантів на передовій наші підрозділи перебувають у постійній бойовій готовності, спостерігають за ситуацією. Зараз ми більше уваги приділяємо ситуації, яка відбувається у Луганську та навколо міста. Одразу зніму питання щодо підвищення готовності. Вона і так дуже висока. Далі підвищувати, вже немає куди. Тому що бійці перебувають у стані постійної бойової готовності", - сказав Лисенко.
Він додав, що також приведені у готовність резервні сили, сили, які знаходяться у місцях відведення техніки.
"Якщо ситуація буде загострюватись, ми будемо вживати всі необхідні заходи для того, щоб ворог не просунувся вперед. Для цього ми обов’язково будемо інформувати наших західних партнерів, а також вживати всі заходи, щоб не постраждало цивільне населення. Буде обов’язкове інформування, якщо буде загострення», - сказав речник Міноборони.
На запитання чи відповідає дійсності інформація про те, що РФ направила до самопроголошеної «ЛНР» велику кількість бронетехніки, Лисенко відповів:
«Було зафіксовано колони військової техніки з особовим складом, бронетранспортери. Інформація про танки, які начебто заходили, не підтвердилась. Річ у тім, що у Луганську та навколо і так достатньо цієї техніки. Навіть, настільки багато, що у них не вистачає механіків-водіїв аби цю техніку підняти і вирушити в якийсь район. Ми за ситуацією спостерігаємо, працюють наші оперативні канали, працює розвідка, в тому числі і повітряна. До цієї ситуація прикута увага багатьох розвідувальних підрозділів, у тому числі, іноземних країн».
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