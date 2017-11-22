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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Литва зробила офіційну заяву щодо нерозмитнених авто в Україні

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Опубліковано - 22.11.2017 17:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Литва зробила офіційну заяву щодо нерозмитнених авто в Україні
Литва зробила офіційну заяву щодо нерозмитнених авто в Україні
Останнім часом в Мережі активно поширювалася інформація про те, що Литва тим чи іншим чином пов’язана з перевіркою нерозмитнених авто в Україні.

Зокрема, стверджувалося, що литовська митниця ініціювала розслідування стосовно машин на “єврономерах”, які ввозяться в Україну. Крім того, про спільну роботу в цьому напрямку з балтійськими колегами заявили і в Державній фіскальній службі України.

Але, як з’ясувалося, насправді Литовська Республіка не починала якихось подібних дій.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства, яке було опубліковано ще 16 листопада (але ЗМІ звернули на нього увагу тільки зараз). “Митниця Литви, в світлі нещодавно поширеної в ЗМІ інформації, повідомляє, що не ініціювала ніякого розслідування стосовно транспортних засобів, які зареєстровані в Литві і використовуються в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Однак Литва не заперечує, що надає інформацію українській стороні за всіма її запитами.

Крім того, українські митники мають доступ до литовської бази даних реєстрації авто.

“Митниця Литви і Державна фіскальна служба України співпрацюють відповідно до Угоди про партнерство між ЄС і Україною. Українські колеги постійно контактують з митницею Литви щодо порушень митного законодавства і отримують всю необхідну інформацію від митниці Литви”, – підкреслюють у відомстві Литовської Республіки.

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