Литва зробила офіційну заяву щодо нерозмитнених авто в Україні
Зокрема, стверджувалося, що литовська митниця ініціювала розслідування стосовно машин на “єврономерах”, які ввозяться в Україну. Крім того, про спільну роботу в цьому напрямку з балтійськими колегами заявили і в Державній фіскальній службі України.
Але, як з’ясувалося, насправді Литовська Республіка не починала якихось подібних дій.
Про це йдеться в
Однак Литва не заперечує, що надає інформацію українській стороні за всіма її запитами.
Крім того, українські митники мають доступ до литовської бази даних реєстрації авто.
“Митниця Литви і Державна фіскальна служба України співпрацюють відповідно до Угоди про партнерство між ЄС і Україною. Українські колеги постійно контактують з митницею Литви щодо порушень митного законодавства і отримують всю необхідну інформацію від митниці Литви”, – підкреслюють у відомстві Литовської Республіки.