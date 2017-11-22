Литва зробила офіційну заяву щодо нерозмитнених авто в Україні

Зокрема, стверджувалося, що литовська митниця ініціювала розслідування стосовно машин на “єврономерах”, які ввозяться в Україну. Крім того, про спільну роботу в цьому напрямку з балтійськими колегами заявили і в Державній фіскальній службі України.Але, як з’ясувалося, насправді Литовська Республіка не починала якихось подібних дій.Про це йдеться вна офіційному сайті відомства, яке було опубліковано ще 16 листопада (але ЗМІ звернули на нього увагу тільки зараз). “Митниця Литви, в світлі нещодавно поширеної в ЗМІ інформації, повідомляє, що не ініціювала ніякого розслідування стосовно транспортних засобів, які зареєстровані в Литві і використовуються в Україні”, – йдеться в повідомленні.Однак Литва не заперечує, що надає інформацію українській стороні за всіма її запитами.Крім того, українські митники мають доступ до литовської бази даних реєстрації авто.“Митниця Литви і Державна фіскальна служба України співпрацюють відповідно до Угоди про партнерство між ЄС і Україною. Українські колеги постійно контактують з митницею Литви щодо порушень митного законодавства і отримують всю необхідну інформацію від митниці Литви”, – підкреслюють у відомстві Литовської Республіки.