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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: через чвари в ОРЛО окупанти менше стріляють

Війна з Росією (АТО) 87 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.11.2017 10:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: через чвари в ОРЛО окупанти менше стріляють
Ситуація на фронті: через чвари в ОРЛО окупанти менше стріляють
Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників біля Троїцького. У вечірню пору обстріляно опорні пункти сил АТО біля Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. Із застосуванням озброєння БМП і великокаліберних кулеметів проросійські бойовики порушували перемир’я у передмісті Попасної. Зі стрілецької зброї турбували наших оборонців поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку, противник вів мінометний вогонь у районі Павлополя. На підступах до Авдіївки і Кам’янки незаконні збройні формування обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів і легкого піхотного озброєння.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення противник здійснив 12 прицільних обстрілів наших позицій.

У відповідь українські військовослужбовці 9 разів придушували вогневу активність окупанта із зброї не забороненої Мінськими домовленостями.

У результаті ворожих обстрілів двох військовослужбовців сил АТО поранено, ще один отримав бойову травму.




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