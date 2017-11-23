Ситуація на фронті: через чвари в ОРЛО окупанти менше стріляють
Про це повідомив прес-центр АТО.
На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників біля Троїцького. У вечірню пору обстріляно опорні пункти сил АТО біля Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. Із застосуванням озброєння БМП і великокаліберних кулеметів проросійські бойовики порушували перемир’я у передмісті Попасної. Зі стрілецької зброї турбували наших оборонців поблизу Луганського.
На Донецькому напрямку, противник вів мінометний вогонь у районі Павлополя. На підступах до Авдіївки і Кам’янки незаконні збройні формування обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів і легкого піхотного озброєння.
Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення противник здійснив 12 прицільних обстрілів наших позицій.
У відповідь українські військовослужбовці 9 разів придушували вогневу активність окупанта із зброї не забороненої Мінськими домовленостями.
У результаті ворожих обстрілів двох військовослужбовців сил АТО поранено, ще один отримав бойову травму.